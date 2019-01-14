'Türkiye, ABD'nin S-400'lerden vazgeçme talebine orta parmakla yanıt verdi'

Türkiye ile ABD arasında son dönemde cereyan eden ilişkilere mercek tutan Avusturya merkezli Contra Magazin dergisi, Ankara'nın Washington'dan gelen S-400'den vazgeçme taleplerini net bir tutumla geri çevirdiğine dikkat çekti.

Contra Magazin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme planlarına engel olmakla suçlamasını öne çıkardı.

Bu gelişmenin Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerde yeni gerilimi tetiklediğini yazan dergi, Türk hükümetinin ABD'lilere S-400'ler konusunda bir kez daha orta parmak gösterdiğinin altını çizdi.

"ABD'lilerin taleplerine rağmen Türkiye, S-400 satın alma planlarını değiştirmeyeceklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmanın imzalandığını ve geri dönüş olmayacağını belirterek, Washington'u Rus-Türk ilişkilerine karışmamaya davet etti" denen analizde, Erdoğan'ın bundan kısa süre önce S-400'ler için kimseden izin almaları gerekmediğini söylediğini anımsattı.

Dergi, Çavuşoğlu'nun Patriot alımı konusunda ABD'yle anlaşma yapmaya hazır oldukları yönündeki sözlerini de ekledi.