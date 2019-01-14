'Türkiye, ABD'nin S-400'lerden vazgeçme talebine orta parmakla yanıt verdi'

Bu gelişmenin Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerde yeni gerilimi tetiklediğini yazan dergi, Türk hükümetinin ABD'lilere S-400'ler konusunda bir kez daha orta parmak gösterdiğinin altını çizdi.
"ABD'lilerin taleplerine rağmen Türkiye, S-400 satın alma planlarını değiştirmeyeceklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmanın imzalandığını ve geri dönüş olmayacağını belirterek, Washington'u Rus-Türk ilişkilerine karışmamaya davet etti" denen analizde, Erdoğan'ın bundan kısa süre önce S-400'ler için kimseden izin almaları gerekmediğini söylediğini anımsattı.
Dergi, Çavuşoğlu'nun Patriot alımı konusunda ABD'yle anlaşma yapmaya hazır oldukları yönündeki sözlerini de ekledi.
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