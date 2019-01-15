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15:17 15 Ocak 2019
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    Türkiye ve ABD bayrakları

    'Türkiye-ABD ilişkilerinin bozulması, Washington'a Ankara'dan daha fazla zarar verir'

    © Flickr / Victoria Pickering
    Analiz
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    Rusya Güvenlik Konseyi'ne bağlı Bilim Konseyi üyesi Prof. Dr. Andrey Manoylo, Türkiye-ABD ilişkilerinin bozulmasından Washington'un Ankara'ya kıyasla daha fazla zarar göreceğini söyledi.

    Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Manoylo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidini yorumladı.

    ABD'nin Türkiye'yi ekonomik olarak mahvetmek için uygun kozlara sahip olmadığını savunan Rus uzman, "İki ülke arasında güçlü bir ekonomik bağ yok. Eğer Trump yaptırım uygularsa, bu ABD'li şirketlere zarar verir. Dolayısıyla Trump, hiçbir önlem almayacak. Yani Washington, ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulmasından Ankara'ya kıyasla daha fazla zarar görür" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2018 / CHRISTIAN HARTMANN
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    Manoylo'ya göre siyasi ihtilaf, iki ülkenin askeri işbirliğine de yansıyabilir ve Washington, silah anlaşmaları konusunda taviz vermek zorunda kalabilir.

    Manoylo, "ABD'nin saldırgan söylemi, yalnızca Türklere avantaj sağlıyor. Şu anda gündemde Patriot sistemleri anlaşması var. Bence Ankara bu sistemleri alacak ancak indirim ve en iyi koşulları elde etmek için ümitsizce çaba sarf edecek" dedi.

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    ABD'nin aslında Kürtlerin geleceğinden endişe etmediğini de belirten Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin YPG'ye karşı yeni bir harekat başlatması halinde ABD'nin çıkarlarının zarar göreceğini sanmıyorum. Washington, sadece kendi askerlerinin güvenliğini garanti altına alır. Ancak ABD, Kürtlere desteğini çekmeyecek. Zira Kürtler, ABD için Ankara'nın bölgedeki nüfuzuna karşı bir dengeleyici unsur görevi görüyor."

    ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Joshua Roberts
    Rus vekil, Trump'ın Türkiye'ye yönelttiği tehdidi yorumladı
    'ZARAR VEREBİLİR ANCAK MAHVEDEMEZ'

    Diğer yandan Rusya Ekonomi Yüksek Okulu Asya ve Afrika Araştırmaları Merkezi'nden Türkolog Aleksey Obraztsov, Türkiye'nin dünyanın en iyi 20 ekonomisi arasında yer aldığını belirterek, ABD'nin Türk ekonomisine zarar verebileceğini ancak mahvedemeyeceğini vurguladı.

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    Etiketler:
    YPG, Donald Trump, Prof. Dr. Andrey Manoylo, Washington, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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