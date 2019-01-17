'ABD, Türkiye'ye hiçbir konuda tavizde bulunmadı, Suriyeli Kürtlere destek sürüyor'

‘Ortadoğu-Kafkasya' Araştırma Merkezi Başkanı, Türkolog ve siyaset uzmanı Stanislav Tarasov, Sputnik'e açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Münbiç'teki saldırının ABD'nin çekilme kararını etkileme anlamında olabilir' açıklamasını değerlendirdi.

'MENBİÇ'TEKİ SALDIRI TAMPON BÖLGE OLUŞTURMA KARARIYLA İLGİLİ OLABİLİR'

Amerikalıların, son eylemleriyle IŞİD'in çok zayıfladığını ama bu örgüte karşı mücadelenin tamamlamadığını ortaya koymaya çalıştığını uzman, "ABD, bu şekilde taktik manevra yapıyor. Ordunun bir kısmını, teçhizatı Suriye'den Irak'a, yoğunlukla Kürtlerin yaşadığı bölgeye tahliye ediyor. Irak'tan gelen son haberler, IŞİD'in bu ülkede çok daha az aktif hale geldiğini gösteriyor ama işte Menbiç'te bu örgüt Amerikalılara karşı kendini göstermiş olabilir" dedi.

Saldırının büyük ihtimalle Suriye'nin kuzeyinde tampon bölge oluşturma niyetiyle ilgili olabileceğini kaydeden Tarasov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

"Saldırının, ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tampon bölge oluşturma teklifinin ardından meydana gelmesiyle, kendi 'rolünü' oynadığı söylenebilir. Amerikalılar şimdi Türkiye'ye yönelik sert bir tutum sergiliyor. Hatta Trump, Türkiye'nin ABD'nin askerlerini Suriye'den çekmesini fırsat bilip Kürtlere saldırması durumunda ekonomisini mahvetmekle tehdit etti. Şimdi de ABD ve Türkiye'nin, Türk ordusunu Kürtlerin mevzilerinden uzaklaştıracak tampon bölgeyi görüştüğü ortaya çıktı. Ama ABD hiçbir konuda Türkiye'ye tavizde bulunmadı ve Suriyeli Kürtlere desteğini sürdürüyor. Gerilim giderek tırmanıyor, çünkü saldırı sonrası oluşan bu gerilimden, istikrarsızlıktan çok az bir şey kazanacak bölgesel gruplar yararlanabilir".

'SALDIRILAR SON TERÖRİST YOK EDİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK'

Diğer yandan Rusya Halklar Dostluğu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Tahminler Enstitüsü Direktörü Dmitriy Yegorçenkov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Saldırılar, Suriye'deki son terörist yok edilinceye kadar devam edecek. Bazı organize silahlı oluşumların yok edilmesi kesinlikle, terörist etkinliğe ilgi duyan diğer oluşumların yok olacağı anlamına gelmez".