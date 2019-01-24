'Türkiye, Rusya'ya danışmadan tampon bölge konusunda ani bir adım atmaz'

Rus basınına konuşan Fitin, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan tampon bölge konusunda Rusya ile iştişarelerde bulunmadan ani veya beklenmedik adımlar atacağını sanmıyorum. Müzakere süreci sona ermiyor. Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda üçlü zirve yapılacağını belirtti. Görünen o ki, o zirvede Suriye krizinin nihai çözümü için daha hassas meseleler ele alınacak" dedi.

'ABD'NİN ÇEKİLME PLANLARININ BELLİ OLMAMASI, SÜRECİ SÜRÜNCEMEDE BIRAKIYOR'

ABD'nin çekilme planlarının belli olmamasının tampon bölge konusunu sürüncemede bıraktığını kaydeden Rus uzman, ABD'nin çıkacağı toprakların kimin kontrolüne gireceğinin belirsizliğini koruduğunu, Ankara'nın bu toprakların Türk ordusunun kontrolüne girmesi ve Suriye-Türkiye sınırı boyunca güvenlik kordonu kurulması gerektiği konusunda ısrarcı olduğunun altını çizdi.

Fitin, Suriye hükümetinin ise bu bölgelerin kontrolünün Suriye ordusuna geçmesinden yana olduğunu sözlerine ekledi.