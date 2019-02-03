Rawest Araştırma: HDP Diyarbakır'da yüzde 62'yle birinci parti

Rawest Araştırma şirketi, Diyarbakır, Mardin ve Van'da seçmenlerle yüz yüze görüşerek hazırladığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Diken'in aktardığı habere göre, 2014'teki yerel seçimde Diyarbakır'da yüzde 55.1 oy alan HDP'nin, gelecek seçimde oylarını yüzde 62.3'e çıkarması bekleniyor. AK Parti'nin oyunun ise son 5 yılda yüzde 35'ten yüzde 32.8'e gerilediği belirtildi.
HDP bağlantılı Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), 2014'te yüzde 35 oy alan AK Parti'yi geride bırakarak Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlığını kazanmıştı. Ancak Kasım 2016'da belediyeye kayyum atanmıştı.
Öte yandan Rawest'e göre HDP Van'da yüzde 57.3, Mardin'de ise yüzde 58.2'yle birinci parti.
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