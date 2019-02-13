Gorbaçov: ABD, INF'den mutlak askeri üstünlük sağlamak ve dünyaya kendi iradesini dayatmak için çekiliyor

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin altında mutlak askeri üstünlük sağlama ve tüm dünyaya kendi iradesini dayatma amacı yattığını belirten Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, Washington'a anlaşma hakkında Moskova'ya diyalog kurma çağrısı yaptı.

© Sputnik / Sergei Mamontov Putin: INF Anlaşması'nı askıya alıyoruz

ABD'nin INF'den çekilme kararını Vedomosti gazetesine değerlendiren Gorbaçov, "ABD'nin çekilme kararının arkasında ABD'li liderlerin atıfta bulunduğu gerekçelerin bulunmadığı, tamamen farklı bir gerekçe olduğu çıkarımını yapmamak olmaz. Washington, silah alanındaki her türlü kısıtlamalardan kurtulmayı, mutlak askeri üstünlük sağlamayı hedefliyor. Bunu tüm dünyaya kendi iradesini dayatmak için istediğini tahmin edebiliriz, başka ne için olabilir ki?" ifadelerini kullandı.

'RUSYA DİYALOĞA HAZIR'

ABD yönetimine ve Kongre üyelerine seslenen Gorbaçov, Moskova'yla diyalog çağrısı yaparak Rusya'nın buna hazır olduğundan emin olduğunu kaydetti.

'YENİ SİLAHLANMA YARIŞI VE DAHA BÜYÜK KAOS YAŞANIR'

"Son yıllarda ABD'de yaşanan zorlu durumun nükleer silahlar da dahil olmak üzere tüm konularda iki ülke arasındaki diyaloğun bozulmasına neden olması üzüntü verici. ABD'li siyasi partiler arasındaki zorlukları aşmanın ve ciddi bir diyalog kurmanın zamanı geldi. Rusya'nın buna hazır olacağından eminim" diye devam eden Sovyet lider, aksi takdirde mevcut yıkıcı gelişmelerin sonucunun yeni silahlanma yarışı, daha büyük bir kaos ve öngörülemez küresel siyaset olacağını vurguladı.

© REUTERS / Yuri Gripas İran'dan INF yorumu: ABD ile varılan 'anlaşmalar', imzalanmaya bile değmez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin INF'den çekilme kararına yanıt olarak Moskova'nın da anlaşmayı askıya alacağını açıklamış ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yasaklı füzeler geliştirme çalışmalarına hemen başlama talimatı vermişti.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.