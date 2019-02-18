‘İran, Erdoğan’ın ticari mekanizma teklifini kabul edecek’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a, iki ülke arasında, Avrupa’nın INSTEX’i gibi bir ticari mekanizma oluşturma teklifini değerlendiren Şuri, Tahran’ın bu teklifi kabul edeceği tahmininde bulundu.

© AA / Sefa Karacan Soçi’de Suriye zirvesi: Çözüm umutları hiç bu kadar filizlenmemişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a, iki ülke arasında, Avrupa'nın INSTEX'i gibi bir ticari mekanizma oluşturma teklifini değerlendiren Şuri, Tahran'ın bu teklifi kabul edeceği tahmininde bulundu.

'SOÇİ, ÜÇLÜ İLİŞKİLER İÇİN PENCERE OLUŞTURABİLİR'

Tahran merkezli İran ve Avrasya Araştırmaları Merkezi (IRAS) Bilim Kurulu Üyesi Mahmud Şuri, Sputnik'e açıklamasında, Soçi'deki zirvenin sonuçlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'a sunduğu teklifin ayrıntılarını bilmediğini ama Soçi zirvesinin üçlü diyalog yanında, ikili görüşmeler için de fırsat sunduğunu belirten Şuri, "Tahran, Ankara'nın teklifini kabul edecek. İran ve Türkiye'nin, ABD'nin yaptırımlarını güçlendirmek için oluşturduğu tüm baskılara ve engellere rağmen birbirleriyle ticari ve ekonomik bağları optimize etmek için fırsatlar yaratmaya çalışıyor. Bu tür görüşmeler ve sonucunda varılan anlaşmalar İran, Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini genişletmek için bir tür "pencere" oluşturabilir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, RUSYA GİBİ ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ, İRAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye ve İran arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine dikkat çeken uzman, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"İki ülke arasındaki tarihi deneyim dikkate alındığında, Türkiye ile ekonomik işbirliği İran için çok önemli. İran-Irak Savaşı sırasında bile Türkiye, birçok ekonomik ihtiyaçlarımızı karşılayabildiğimiz ülkeydi. Mevcut durumda da Türkiye, Rusya ve Çin gibi bağımsız ülkelerle işbirliğinin, üzerimizdeki şiddetli baskı sürecinin üstesinden gelmek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin teklifi ve Avrupa'nın INSTEX mekanizması, İran'ın ABD yaptırımları duvarında bir delik açabileceği araçlardır".

'İRAN İLE TÜRKİYE, BELİRLİ NESNEL ÇIKARLARA SAHİP'

Şurin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ticari mekanizma teklifinin hızlı bir şekilde uygulanma olasılığının ne kadar yüksek olduğu sorusuna da şu yanıtını verdi:

"Deneyim, her iki taraf için nesnel fayda söz konusu olunca gereken yolları bulabildiğini ve çabalarının başarıyla sonuçlandığını gösteriyor. İran ve Türkiye bu konuda belirli nesnel çıkarlara sahip, çünkü her iki ülke, ABD'nin dayattığı koşullar yüzünden zarar görebilir. Bu mekanizmanın başarı şansı çok yüksek. İki ülke arasındaki ortak çalışma deneyimi, birbiri hakkında sahip oldukları bilgi ve son 40 yılda aralarında oluşan ekonomik ilişkiler göz önüne alındığında, İran ve Türkiye'nin başarılı işbirliği için tüm araç ve gereçleri kullanabileceklerini düşünüyorum".