Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı: Yabancı gelinlerde ilk sıra Suriyelilerin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.
En yüksek kaba evlenme hızı binde 8.55 ile Kilis'te görüldü. Bu ili binde 8.29 ile Adıyaman, binde 8.05 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızı en düşük binde 4.43 ile Gümüşhane'de oldu. Bu ili binde 4.91 ile Bayburt, binde 5.13 ile Kastamonu takip etti.
KADIN-ERKEK ARASINDAKİ ORTALAMA İLK EVLENME YAŞ FARKI 3
İlk evlenme yaş farkının ortalama en yüksek olduğu il 4.5 yaş ile Kars çıktı. Bu ili 4.4 yaş ile Ağrı, 4.3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu iller 2.3 yaş ile Kastamonu olarak kayıtlara geçti. Bu ili 2.5 yaş ile Karabük takip etti.
Yabancı gelinlerin sayısı 2018'de 22 bin 743 olarak kaydedilirken, toplam gelinlerin yüzde 4,1'ini yabancılar oluşturdu.
YABANCI GELİN VE DAMATLAR
Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 15.7 ile Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 13.9 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 10.9 ile Alman gelinler izledi.
2018'de kaba boşanma hızı en yüksek il binde 2.79 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2.77 ile Muğla, binde 2.69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızı en düşük il ise binde 0.16 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0.28 ile Şırnak, binde 0.31 ile Siirt izledi.
Boşanmaların yüzde 37.6'sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20.4'ü ise 6-10 yılında gerçekleşti.
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