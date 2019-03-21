Rusya'nın sır gibi sakladığı S-500 hava savunma sistemi hakkında ne biliniyor?

Russia Beyond The Headlines (RBTH) sitesinde yayınlanan makaleye göre S-500'ler, düşmana ait füzeleri ve hava araçlarını 100 kilometre irtifada imha edebilecek. Günümüzde hiçbir hava savunma sistemi, bu kadar geniş bir menzile sahip değil.

ULTRA UZUN MENZİLLİ GÜDÜMLÜ FÜZE '40N6' KULLANILACAK

S-500'ler için özel olarak geliştirilen ve '40N6' adı verilen ultra uzun menzilli güdümlü füze, yeni hedef odaklı (homing) başlığıyla sistemin yerküreyle flört etmesini ve bir yandan da hedefleri tanımlamasını ve imha etmesini sağlayacak. Eskiden tüm bu fonksiyonlar hava savunma sistemine dahil edilen radarlar tarafından yerine getirilirken, yeni savunma sistemi bunları bizzat gerçekleştirecek.

Bununla birlikte '40N6' füzesi, hedefine 9 Mach (10.800 km/s) hızla ilerleyecek.

ŞİMDİLİK 500 KM MENZİLE SAHİP

Açık kaynaklara göre S-500 sistemi, halihazırda hedeflerini 500 km uzaktan tespit edebiliyor. S-400'lerde bu rakam 600 km iken, S-500'lerin geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra ulaşacağı nihai maksimum menzil merakla bekleniyor.

PATRİOT'LAR S-500'LERİN GÖLGESİNDE KALIYOR

S-500'leri yabancı muadillerinden ayıran en önemli fark, Rus sisteminin sahip olduğu 360 derecelik görüş açısı. En yakın rakibi olan Amerikan MIM-104 Patriot, yalnızca 180 derecelik açıyla tarama yapabilirken Patriot'lar yarım saat alan ateşleme pozisyonuna getirme süresiyle de handikap oluşturuyor. Ayrıca Patriot'ların menzili de 200 km ile sınırlı.