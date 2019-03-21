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15:58 21 Mart 2019
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    S-500 füze savunma sistemleri

    Rusya'nın sır gibi sakladığı S-500 hava savunma sistemi hakkında ne biliniyor?

    © Sputnik / Dmitry Vinogradov
    Analiz
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    2020 yılından az süre sonra Rusya semalarının kontrolü Rus savunma şirketi Almaz-Antey'in geliştirdiği, hipersonik füzelerle donatılmış S-500 hava savunma sistemlerinin kontrolü altına girecek.

    Russia Beyond The Headlines (RBTH) sitesinde yayınlanan makaleye göre S-500'ler, düşmana ait füzeleri ve hava araçlarını 100 kilometre irtifada imha edebilecek. Günümüzde hiçbir hava savunma sistemi, bu kadar geniş bir menzile sahip değil.

    ULTRA UZUN MENZİLLİ GÜDÜMLÜ FÜZE '40N6' KULLANILACAK

    S-400 sistemleri
    © Sputnik / Ruslan Krivobok
    'S-400 dünyanın en iyi hava savunma sistemi, şimdi S-500’ler de geliyor'
    S-500'ler için özel olarak geliştirilen ve '40N6' adı verilen ultra uzun menzilli güdümlü füze, yeni hedef odaklı (homing) başlığıyla sistemin yerküreyle flört etmesini ve bir yandan da hedefleri tanımlamasını ve imha etmesini sağlayacak. Eskiden tüm bu fonksiyonlar hava savunma sistemine dahil edilen radarlar tarafından yerine getirilirken, yeni savunma sistemi bunları bizzat gerçekleştirecek.

    Bununla birlikte '40N6' füzesi, hedefine 9 Mach (10.800 km/s) hızla ilerleyecek.

    ŞİMDİLİK 500 KM MENZİLE SAHİP

    S-500 füze savunma sistemleri
    © Sputnik / Dmitry Vinogradov
    ‘Rusya ordusu yakında S-500 sahibi olacak'
    Açık kaynaklara göre S-500 sistemi, halihazırda hedeflerini 500 km uzaktan tespit edebiliyor. S-400'lerde bu rakam 600 km iken, S-500'lerin geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra ulaşacağı nihai maksimum menzil merakla bekleniyor.

    PATRİOT'LAR S-500'LERİN GÖLGESİNDE KALIYOR

    S-500'leri yabancı muadillerinden ayıran en önemli fark, Rus sisteminin sahip olduğu 360 derecelik görüş açısı. En yakın rakibi olan Amerikan MIM-104 Patriot, yalnızca 180 derecelik açıyla tarama yapabilirken Patriot'lar yarım saat alan ateşleme pozisyonuna getirme süresiyle de handikap oluşturuyor. Ayrıca Patriot'ların menzili de 200 km ile sınırlı.

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    Rus uzman: Erdoğan'ın S-500 teklifi son derece egzotik ve gizemli
    CNBC: Rusya, S-500 füze sistemini gizlice ve başarıyla test etti
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    Etiketler:
    homing, hava araçları, füze, MIM-104 Patriot, 40N6 füzesi, S-500, S-400, Russia Beyond The Headlines, Rusya
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