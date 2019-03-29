Mediar anketi: 5 büyükşehirden 4'ü Millet İttifakı'nın

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da 8-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Mediar anketinin sonuçlarına göre, İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım oyların yüzde 46.12'sini alırken, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 43.36'sını alacak. Kararsız oyların oranı ise yüzde 9.42.
İstanbul Büyükşehir Oy dağılımı— Mediar Araştırma (@mediarastirma) 29 марта 2019 г.
Cumhur İttifakı %46,12
Millet İttifakı %43,36
Diğer %1,10
Kararsız %9,42 pic.twitter.com/F8g6S7MpSh
ANKARA'DA YAVAŞ ÖNDE
Ankara'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin oyu yüzde 42.86 olarak öngörülen ankette Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın oyu ise yüzde 45.06.
Ankara Büyükşehir Oy Dağılımı— Mediar Araştırma (@mediarastirma) 29 марта 2019 г.
Cumhur İttifakı %42,86
Millet İttifakı %45,06
Diğer %1,84
Kararsız %10,24 pic.twitter.com/JjlMb8kxtT
Ankara'da kararsız oyların oranı ise yüzde 10.24.
İZMİR'İN KARARSIZI ÇOK AZ
Diken'in aktardığı anket sonuçlarına göre, İzmir'de Millet İttifakı yüzde 56.20 ile Cumhur İttifakı'nın açık ara önünde. Cumhur ittifakı'nın İzmir'deki oranı yüzde 37.96. İzmir'de kararsız oyların oranı ise yüzde 3.91.
İzmir Büyükşehir Oy Dağılımı— Mediar Araştırma (@mediarastirma) 29 марта 2019 г.
Cumhur İttifakı %37,96
Millet İttifakı %56,20
Diğer %1,93
Kararsız %3,91 pic.twitter.com/LgVKtnQHf6
BURSA'DA CHP ÖNDE
Bursa'da da Millet İttifakı'nın adayı önde gidiyor. Ankete göre, Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 44.72 iken, Millet İttifakı'nın Bursa'daki oyu yüzde 45.13. Bursa'da kararsız oylar yüzde 8.82.
Bursa Büyükşehir Oy Dağılımı— Mediar Araştırma (@mediarastirma) 29 марта 2019 г.
Cumhur İttifakı %44,72
Millet İttifakı %45,13
Diğer %1,33
Kararsız %8,82 pic.twitter.com/NVmilHYjdk
ANTALYA'DA DA MİLLET İTTİFAKI
Araştırmaya göre Antalya seçmeninin yüzde 45.52'si Millet İttifakı'na oy vermeyi düşünürken, yüzde 44.92'si ise Cumhur İttifakı'na oy vermeyi planlıyor. Antalya'da kararsız oyları oranı yüzde 8.46 olarak gözlemlendi.
Antalya Büyükşehir Oy Dağılımı— Mediar Araştırma (@mediarastirma) 29 марта 2019 г.
Cumhur İttifakı %44,92
Millet İttifakı %45,52
Diğer %1,10
Kararsız %8,46 pic.twitter.com/aDZlcJcHKn
Mediar'ın açıklamasında örneklem büyüklüğünün yüzde 2.1 hata payıyla toplam 10 bin 881 olarak hesaplandığı belirtildi.
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