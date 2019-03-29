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16:30 29 Mart 2019
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    Oy sayımı, 24 Haziran, seçim, sandık

    Mediar anketi: 5 büyükşehirden 4'ü Millet İttifakı'nın

    © REUTERS / Goran Tomasevic
    Analiz
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1020)
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    Mediar Araştırma'nın anketine göre 5 büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı'nın adayı kazanıyor. Cumhur ittifakı'nın önde olduğu tek büyükşehir ise İstanbul.

    İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da 8-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Mediar anketinin sonuçlarına göre, İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım oyların yüzde 46.12'sini alırken, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 43.36'sını alacak. Kararsız oyların oranı ise yüzde 9.42.

    ​ANKARA'DA YAVAŞ ÖNDE

    Ankara'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin oyu yüzde 42.86 olarak öngörülen ankette Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın oyu ise yüzde 45.06.

    ​Ankara'da kararsız oyların oranı ise yüzde 10.24.

    İZMİR'İN KARARSIZI ÇOK AZ

    Diken'in aktardığı anket sonuçlarına göre, İzmir'de Millet İttifakı yüzde 56.20 ile Cumhur İttifakı'nın açık ara önünde. Cumhur ittifakı'nın İzmir'deki oranı yüzde 37.96. İzmir'de kararsız oyların oranı ise yüzde 3.91.

    BURSA'DA CHP ÖNDE

    Bursa'da da Millet İttifakı'nın adayı önde gidiyor. Ankete göre, Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 44.72 iken, Millet İttifakı'nın Bursa'daki oyu yüzde 45.13. Bursa'da kararsız oylar yüzde 8.82.

    ANTALYA'DA DA MİLLET İTTİFAKI

    Araştırmaya göre Antalya seçmeninin yüzde 45.52'si Millet İttifakı'na oy vermeyi düşünürken, yüzde 44.92'si ise Cumhur İttifakı'na oy vermeyi planlıyor. Antalya'da kararsız oyları oranı yüzde 8.46 olarak gözlemlendi.

    ​Mediar'ın açıklamasında örneklem büyüklüğünün yüzde 2.1 hata payıyla toplam 10 bin 881 olarak hesaplandığı belirtildi.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1020)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, Mediar Araştırma Şirketi, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Mehmet Özhaseki, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Mansur Yavaş, Antalya, Bursa, İzmir, Ankara, İstanbul
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