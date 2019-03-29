Mediar anketi: 5 büyükşehirden 4'ü Millet İttifakı'nın

Mediar Araştırma'nın anketine göre 5 büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı'nın adayı kazanıyor. Cumhur ittifakı'nın önde olduğu tek büyükşehir ise İstanbul.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da 8-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Mediar anketinin sonuçlarına göre, İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım oyların yüzde 46.12'sini alırken, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 43.36'sını alacak. Kararsız oyların oranı ise yüzde 9.42.

İstanbul Büyükşehir Oy dağılımı

Cumhur İttifakı %46,12

Millet İttifakı %43,36

Diğer %1,10

Kararsız %9,42 pic.twitter.com/F8g6S7MpSh — Mediar Araştırma (@mediarastirma) 29 марта 2019 г.

​ANKARA'DA YAVAŞ ÖNDE

Ankara'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin oyu yüzde 42.86 olarak öngörülen ankette Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın oyu ise yüzde 45.06.

Ankara Büyükşehir Oy Dağılımı



Cumhur İttifakı %42,86

Millet İttifakı %45,06

Diğer %1,84

Kararsız %10,24 pic.twitter.com/JjlMb8kxtT — Mediar Araştırma (@mediarastirma) 29 марта 2019 г.

​Ankara'da kararsız oyların oranı ise yüzde 10.24.

İZMİR'İN KARARSIZI ÇOK AZ

Diken'in aktardığı anket sonuçlarına göre, İzmir'de Millet İttifakı yüzde 56.20 ile Cumhur İttifakı'nın açık ara önünde. Cumhur ittifakı'nın İzmir'deki oranı yüzde 37.96. İzmir'de kararsız oyların oranı ise yüzde 3.91.

İzmir Büyükşehir Oy Dağılımı



Cumhur İttifakı %37,96

Millet İttifakı %56,20

Diğer %1,93

Kararsız %3,91 pic.twitter.com/LgVKtnQHf6 — Mediar Araştırma (@mediarastirma) 29 марта 2019 г.

​BURSA'DA CHP ÖNDE

Bursa'da da Millet İttifakı'nın adayı önde gidiyor. Ankete göre, Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 44.72 iken, Millet İttifakı'nın Bursa'daki oyu yüzde 45.13. Bursa'da kararsız oylar yüzde 8.82.

Bursa Büyükşehir Oy Dağılımı



Cumhur İttifakı %44,72

Millet İttifakı %45,13

Diğer %1,33

Kararsız %8,82 pic.twitter.com/NVmilHYjdk — Mediar Araştırma (@mediarastirma) 29 марта 2019 г.

​ANTALYA'DA DA MİLLET İTTİFAKI

Araştırmaya göre Antalya seçmeninin yüzde 45.52'si Millet İttifakı'na oy vermeyi düşünürken, yüzde 44.92'si ise Cumhur İttifakı'na oy vermeyi planlıyor. Antalya'da kararsız oyları oranı yüzde 8.46 olarak gözlemlendi.

Antalya Büyükşehir Oy Dağılımı



Cumhur İttifakı %44,92

Millet İttifakı %45,52

Diğer %1,10

Kararsız %8,46 pic.twitter.com/aDZlcJcHKn — Mediar Araştırma (@mediarastirma) 29 марта 2019 г.

​Mediar'ın açıklamasında örneklem büyüklüğünün yüzde 2.1 hata payıyla toplam 10 bin 881 olarak hesaplandığı belirtildi.