'Türkiye, ABD’yi silah boykotuyla tehdit etti'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, F-35’in olmaması durumunda Türkiye’nin kendi uçağını üretene kadar ihtiyacı olan uçağı başka yerden almak durumunda olacağı açıklamasını değerlendiren Contra Magazin, Çavuşoğlu’nun, ABD’nin giderek artan baskısına boyun eğmeyeceklerini net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

© REUTERS / Murad Sezer Çavuşoğlu: ABD Patriot satmak istemezse yarın ikinci S-400'ü de alabiliriz

Türkiye-ABD ilişkilerinde, S-400 hava savunma sistemi alımından dolayı yaşanan gerilimin yükselmeye devam ettiğini yazan Avusturya merkezli Contra Magazin dergisinin yazarı Von Marco Maier, Ankara ve Washington arasındaki krizin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu hafta "ültimatom ileri sürmesi" durumunda daha da şiddetleneceği tahmininde bulundu.

Maier, Çavuşoğlu'nun, ABD'nin giderek artan baskısına asla boyun eğmeyeceklerini net bir şekilde ortaya koymasının yanı sıra, Amerikan savunma ürünlerini boykot etmekle tehdit ettiğini ifade etti. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu uçağı başka yerden almak durumunda olacağı açıklamasına işaret edilirken, Rusya'nın, Su-57 uçaklarıyla kesinlikle Türkiye için en uygun ve çok daha ucuz bir alternatif olduğu kaydedildi.

Maier, Türkiye ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarının birbirinden uzaklaştığını belirterek, "Muhtemelen ABD, NATO'dan ortaklarına saygısızlığı nedeniyle sonuçta Türkiye'nin NATO'dan tiksinmesine yol açacak" dedi.