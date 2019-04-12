İfşa olanların intikamı: Assange'ı ne için cezalandıracaklar?

Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde 7 yıl zorunlu olarak kaldıktan sonra tutuklanan Assange, gizli bilgileri ifşa etmekle ve tecavüzle suçlanıyor. Ancak Assange, gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele edenlerin idolü, en medyatik programcı ve filmlerin kahramanı oldu. Sputnik, Assange'ın bugüne dek geçtiği süreçleri derledi.

İfşaatlarıyla ünlü WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, dünyanın en çok tartışılan isimlerinden biri. Ekvador Büyükelçiliği'nde yürüyüşe çıkma, parka, sinemaya, tiyatroya veya kafeye gitme imkanı olmadan ve son bir yılı internet erişim ve ziyaretçi yasağı altında 7 yıl geçiren Assange, 2013 yılında verdiği bir röportajda elçilik binasındaki yaşamından memnun olduğunu, misafirlerinin ziyarete geldiğini, boş zamanlarında TV programları ve film izlediğini belirtti.

'FEDERAL CEZAEVİNDEN DAHA KATI'

Ancak ABD'li siyaset yorumcusu Cassandra Fairbanks, Ekvador diplomatik temsilciliğini ziyaret ederken güvenlik görevlilerinin telefonunu kontrol ettiğini ve Assange'la konuştuğu odada yaşanan her şeyin kaydedildiğini anlattı. Elçilikteki kontrolün bir federal cezaevinden daha katı olduğunu söyleyen Fairbanks, 2016 yılında hediye edilen James adlı kedinin Assange'ın can yoldaşı olduğunu ancak kuralların sıkılaştırılmasından sonra kediden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

ÜNLÜLERİN SEVGİLİSİ

3 Temmuz 1971'de Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Townsville'de doğdu. Annesi Christine Hawkins, daha Julian doğmadan eşinden ayrıldı ve Julian 8 yaşına geldiğinde aktör Richard Assange'la evlendi. Reşit olana dek annesiyle birlikte onlarca kentte yaşayan Assange, yaklaşık 40 okulda eğitim gördü.

Assange'ı seven birçok ünlü kişi var. The Beatles solisti John Lennon'ın eşi Yoko Ono, hükümetlerin gizledikleri bilgileri olması gerektiği gibi halka açıkladığı için Assange'ı cesur bir kişi olarak niteledi. Hatta Yoko Ono vakfı, 2013 yılında Assange'a 'Cesaret Ödülü' verdi.

ABD'li ünlü oyuncu Pamela Anderson, aralarındaki aşk iddialarını yalanlasa da, Assange'a olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor ve onu 'kahramanı' olarak niteliyor.

Assange, son yıllarda giderek artan popülaritesi sayesinde 'Wikileaks: Beşinci Kuvvet' adlı filmle beyaz perdeye taşındı. Ancak Assange, filmin senaryosunun yalan ve propagandist olduğunu belirterek, kendisini canlandıran İngiliz aktör Benedict Cumberbatch'la buluşmayı reddetti. Assange, ünlü Amerikan çizgi dizi Simpsons'a da konu oldu.

Elbette Assange hakkında sadece olumlu şeyler konuşulmadı. Wikileaks'in eski üyelerinden Daniel Domscheit-Berg, kaleme aldığı 'Inside Wikileaks' adlı kitapta Assange'ı 'provokasyonlardan mümkün olduğunca keyif alan bir kişi' olarak tanımladı.

İFŞA EDİLEN SIRLAR

Avustralyalı programcı 2010 yılında dünya çapında üne kavuştu. O yıl WikiLeaks'in Amerikan hükümetiyle ilgili ifşaatlarını siyasetle ve hackleme faaliyetleriyle ilgisi olmayanlar dahi duydu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait bir dizi evrakı sızdırdıktan sonra Assange'a internetin Robin Hood'u adı verildi. Tüm dünya, bakanlığın üst düzey BM yetkililerini izleme talimatı verdiğini ve bazı Orta Doğu ülkelerinin Washington'dan İran'a saldırmasını istediğini öğrendi. Amerikan ordusunun Irak ve Afganistan'daki eylemlerinin yer aldığı videolar herkes tarafından izlenebiliyordu.

Sivillerin öldüğü, dünyanın en acımasız yerlerinden biri kabul edilen Guantanamo'daki tutuklular hakkında bilgiler, ABD'li diplomatların binlerce mektubu kamuoyu tarafından erişilebiliyordu.

© REUTERS / PETER NICHOLLS Polisin baskın yaptığı Assange hakkında İngiliz yargısından mahkumiyet, ABD'den iade talebi

Yaklaşık 3 yıl sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait 1.7 milyon belge daha sızdırıldı. Birçoğu 'gizli' ve 'hizmete özel' ibareli bu belgelerde ABD'nin küresel siyasete ve tarihe nüfuz ettiği gözler önüne serildi.

2014'te ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçiyi dinlediği ortaya çıktı.

POROŞENKO DA LİSTEDE

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun adı da belgelerde geçiyordu. Buna göre 2006 yılında milletvekili olan Poroşenko, dönemin ABD elçisine koalisyon hükümeti kurma süreci hakkında bilgi aktarmakla suçlanıyordu.

Assange, yayınlarıyla ifşa olan kişi ve kurumların öfkesini üzerine çekti. İsviçre'deki banka hesabı dondurulan Assange'ın PayPal'daki hesabı da askıya alındı. İki İsveçli kadın, Assange'a tecavüz suçlaması yöneltti.

2012 yılında Assange, İsveç'teki suçlamalar nedeniyle İngiltere'ye geçti. Ancak İsveç makamlarının talebiyle gözaltına alınan Assange, kefaletle serbest kaldıktan sonra Ekvador Büyükelçiliği'ne sığındı. Bu sırada Assange'a İngiltere'de kefaletle serbest kalma şartlarını ihlal gerekçesiyle suçlama yöneltildi.

Assange, 16 Ağustos 2012'den 11 Nisan 2019'a kadar aralıksız olarak Ekvador Büyükelçiliği binasında yaşadı. Polis, 7 yıl boyunca bina çevresinde sürekli nöbet tuttu. 7 yıl sonra İngiltere'de hakim karşısına çıkan Assange, daha ciddi adli süreçlerle karşılaşacağı ABD'ye iade edilebilir. Hiç şüphe yok ki, Assange bu süreçten ceza almadan kurtulamayacak. Şu anda idam cezası konuşulmuyor ve Assange'a hapis cezası verilmesi bekleniyor.