İfşa olanların intikamı: Assange'ı ne için cezalandıracaklar?

İfşaatlarıyla ünlü WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, dünyanın en çok tartışılan isimlerinden biri. Ekvador Büyükelçiliği'nde yürüyüşe çıkma, parka, sinemaya, tiyatroya veya kafeye gitme imkanı olmadan ve son bir yılı internet erişim ve ziyaretçi yasağı altında 7 yıl geçiren Assange, 2013 yılında verdiği bir röportajda elçilik binasındaki yaşamından memnun olduğunu, misafirlerinin ziyarete geldiğini, boş zamanlarında TV programları ve film izlediğini belirtti.
'FEDERAL CEZAEVİNDEN DAHA KATI'
ÜNLÜLERİN SEVGİLİSİ
3 Temmuz 1971'de Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Townsville'de doğdu. Annesi Christine Hawkins, daha Julian doğmadan eşinden ayrıldı ve Julian 8 yaşına geldiğinde aktör Richard Assange'la evlendi. Reşit olana dek annesiyle birlikte onlarca kentte yaşayan Assange, yaklaşık 40 okulda eğitim gördü.
ABD'li ünlü oyuncu Pamela Anderson, aralarındaki aşk iddialarını yalanlasa da, Assange'a olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor ve onu 'kahramanı' olarak niteliyor.
Elbette Assange hakkında sadece olumlu şeyler konuşulmadı. Wikileaks'in eski üyelerinden Daniel Domscheit-Berg, kaleme aldığı 'Inside Wikileaks' adlı kitapta Assange'ı 'provokasyonlardan mümkün olduğunca keyif alan bir kişi' olarak tanımladı.
İFŞA EDİLEN SIRLAR
Avustralyalı programcı 2010 yılında dünya çapında üne kavuştu. O yıl WikiLeaks'in Amerikan hükümetiyle ilgili ifşaatlarını siyasetle ve hackleme faaliyetleriyle ilgisi olmayanlar dahi duydu.
Sivillerin öldüğü, dünyanın en acımasız yerlerinden biri kabul edilen Guantanamo'daki tutuklular hakkında bilgiler, ABD'li diplomatların binlerce mektubu kamuoyu tarafından erişilebiliyordu.
2014'te ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçiyi dinlediği ortaya çıktı.
POROŞENKO DA LİSTEDE
Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun adı da belgelerde geçiyordu. Buna göre 2006 yılında milletvekili olan Poroşenko, dönemin ABD elçisine koalisyon hükümeti kurma süreci hakkında bilgi aktarmakla suçlanıyordu.
Assange, yayınlarıyla ifşa olan kişi ve kurumların öfkesini üzerine çekti. İsviçre'deki banka hesabı dondurulan Assange'ın PayPal'daki hesabı da askıya alındı. İki İsveçli kadın, Assange'a tecavüz suçlaması yöneltti.
Assange, 16 Ağustos 2012'den 11 Nisan 2019'a kadar aralıksız olarak Ekvador Büyükelçiliği binasında yaşadı. Polis, 7 yıl boyunca bina çevresinde sürekli nöbet tuttu. 7 yıl sonra İngiltere'de hakim karşısına çıkan Assange, daha ciddi adli süreçlerle karşılaşacağı ABD'ye iade edilebilir. Hiç şüphe yok ki, Assange bu süreçten ceza almadan kurtulamayacak. Şu anda idam cezası konuşulmuyor ve Assange'a hapis cezası verilmesi bekleniyor.
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