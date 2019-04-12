Kayıt
16:14 12 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Julian Assange

    İfşa olanların intikamı: Assange'ı ne için cezalandıracaklar?

    © REUTERS / Hannah McKay
    Analiz
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde 7 yıl zorunlu olarak kaldıktan sonra tutuklanan Assange, gizli bilgileri ifşa etmekle ve tecavüzle suçlanıyor. Ancak Assange, gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele edenlerin idolü, en medyatik programcı ve filmlerin kahramanı oldu. Sputnik, Assange'ın bugüne dek geçtiği süreçleri derledi.

    İfşaatlarıyla ünlü WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, dünyanın en çok tartışılan isimlerinden biri. Ekvador Büyükelçiliği'nde yürüyüşe çıkma, parka, sinemaya, tiyatroya veya kafeye gitme imkanı olmadan ve son bir yılı internet erişim ve ziyaretçi yasağı altında 7 yıl geçiren Assange, 2013 yılında verdiği bir röportajda elçilik binasındaki yaşamından memnun olduğunu, misafirlerinin ziyarete geldiğini, boş zamanlarında TV programları ve film izlediğini belirtti.

    'FEDERAL CEZAEVİNDEN DAHA KATI'

    Twitter
    İngiliz polisi Assange'ı gözaltına aldı
    Ancak ABD'li siyaset yorumcusu Cassandra Fairbanks, Ekvador diplomatik temsilciliğini ziyaret ederken güvenlik görevlilerinin telefonunu kontrol ettiğini ve Assange'la konuştuğu odada yaşanan her şeyin kaydedildiğini anlattı. Elçilikteki kontrolün bir federal cezaevinden daha katı olduğunu söyleyen Fairbanks, 2016 yılında hediye edilen James adlı kedinin Assange'ın can yoldaşı olduğunu ancak kuralların sıkılaştırılmasından sonra kediden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

    ÜNLÜLERİN SEVGİLİSİ

    3 Temmuz 1971'de Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Townsville'de doğdu. Annesi Christine Hawkins, daha Julian doğmadan eşinden ayrıldı ve Julian 8 yaşına geldiğinde aktör Richard Assange'la evlendi. Reşit olana dek annesiyle birlikte onlarca kentte yaşayan Assange, yaklaşık 40 okulda eğitim gördü.

    Pamela Anderson
    © AP Photo / Grant Pollard/Invision
    Ünlü oyuncu Anderson, 'kahramanı' Assange'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi: Nasıl yaparsınız?
    Assange'ı seven birçok ünlü kişi var. The Beatles solisti John Lennon'ın eşi Yoko Ono, hükümetlerin gizledikleri bilgileri olması gerektiği gibi halka açıkladığı için Assange'ı cesur bir kişi olarak niteledi. Hatta Yoko Ono vakfı, 2013 yılında Assange'a 'Cesaret Ödülü' verdi.

    ABD'li ünlü oyuncu Pamela Anderson, aralarındaki aşk iddialarını yalanlasa da, Assange'a olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor ve onu 'kahramanı' olarak niteliyor.

    Julian Assange
    © REUTERS /
    İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn: Hükümet Assange'ın iadesine karşı çıkmalı
    Assange, son yıllarda giderek artan popülaritesi sayesinde 'Wikileaks: Beşinci Kuvvet' adlı filmle beyaz perdeye taşındı. Ancak Assange, filmin senaryosunun yalan ve propagandist olduğunu belirterek, kendisini canlandıran İngiliz aktör Benedict Cumberbatch'la buluşmayı reddetti. Assange, ünlü Amerikan çizgi dizi Simpsons'a da konu oldu.

    Elbette Assange hakkında sadece olumlu şeyler konuşulmadı. Wikileaks'in eski üyelerinden Daniel Domscheit-Berg, kaleme aldığı 'Inside Wikileaks' adlı kitapta Assange'ı 'provokasyonlardan mümkün olduğunca keyif alan bir kişi' olarak tanımladı.

    İFŞA EDİLEN SIRLAR

    Avustralyalı programcı 2010 yılında dünya çapında üne kavuştu. O yıl WikiLeaks'in Amerikan hükümetiyle ilgili ifşaatlarını siyasetle ve hackleme faaliyetleriyle ilgisi olmayanlar dahi duydu. 

    Edward Snowden
    © Fotoğraf : webtv.coe.int
    Snowden, BM’nin Assange’la ilgili açıklamalarını hatırlattı
    ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait bir dizi evrakı sızdırdıktan sonra Assange'a internetin Robin Hood'u adı verildi. Tüm dünya, bakanlığın üst düzey BM yetkililerini izleme talimatı verdiğini ve bazı Orta Doğu ülkelerinin Washington'dan İran'a saldırmasını istediğini öğrendi. Amerikan ordusunun Irak ve Afganistan'daki eylemlerinin yer aldığı videolar herkes tarafından izlenebiliyordu.

    Sivillerin öldüğü, dünyanın en acımasız yerlerinden biri kabul edilen Guantanamo'daki tutuklular hakkında bilgiler, ABD'li diplomatların binlerce mektubu kamuoyu tarafından erişilebiliyordu.

    © REUTERS / PETER NICHOLLS
    Polisin baskın yaptığı Assange hakkında İngiliz yargısından mahkumiyet, ABD'den iade talebi
    Yaklaşık 3 yıl sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait 1.7 milyon belge daha sızdırıldı. Birçoğu 'gizli' ve 'hizmete özel' ibareli bu belgelerde ABD'nin küresel siyasete ve tarihe nüfuz ettiği gözler önüne serildi.

    2014'te ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçiyi dinlediği ortaya çıktı.

    POROŞENKO DA LİSTEDE

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun adı da belgelerde geçiyordu. Buna göre 2006 yılında milletvekili olan Poroşenko, dönemin ABD elçisine koalisyon hükümeti kurma süreci hakkında bilgi aktarmakla suçlanıyordu.

    Assange, yayınlarıyla ifşa olan kişi ve kurumların öfkesini üzerine çekti. İsviçre'deki banka hesabı dondurulan Assange'ın PayPal'daki hesabı da askıya alındı. İki İsveçli kadın, Assange'a tecavüz suçlaması yöneltti.

    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    Yazışmaları sızdırılmıştı: Hillary Clinton, 'Assange hesap vermeli' dedi
    2012 yılında Assange, İsveç'teki suçlamalar nedeniyle İngiltere'ye geçti. Ancak İsveç makamlarının talebiyle gözaltına alınan Assange, kefaletle serbest kaldıktan sonra Ekvador Büyükelçiliği'ne sığındı. Bu sırada Assange'a İngiltere'de kefaletle serbest kalma şartlarını ihlal gerekçesiyle suçlama yöneltildi.

    Assange, 16 Ağustos 2012'den 11 Nisan 2019'a kadar aralıksız olarak Ekvador Büyükelçiliği binasında yaşadı. Polis, 7 yıl boyunca bina çevresinde sürekli nöbet tuttu. 7 yıl sonra İngiltere'de hakim karşısına çıkan Assange, daha ciddi adli süreçlerle karşılaşacağı ABD'ye iade edilebilir. Hiç şüphe yok ki, Assange bu süreçten ceza almadan kurtulamayacak. Şu anda idam cezası konuşulmuyor ve Assange'a hapis cezası verilmesi bekleniyor.

    Etiketler:
    NSA, WikiLeaks, Hillary Clinton, Pyotr Poroşenko, Benyamin Netanyahu, Angela Merkel, Ban Ki-mun, Pamela Anderson, John Lennon, Benedict Cumberbatch, Julian Assange, İngiltere, İsveç, ABD, Ekvador
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Falcon Heavy ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi
    Karikatür
    ‘BM, Venezüella’ya saldırılar için kullanılmamalı’
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet