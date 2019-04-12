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17:46 12 Nisan 2019
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    Rusya Federal Deniz ve Nehir Ulaşımı Ajansı’nın talimatıyla Vıyborg Tersanesi’nde yapılan dünyanın en güçlü buzkıran gemisi Vladivostok, direğindeki Rus bayrağı ile bu yıl şubat ayından beri Baltık Denizi ve Arktik Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor.

    National Interest: ABD Arktik'teki çıkarlarını korumaya hazır değil, Rusya'ysa giderek güçleniyor

    oaoosk.ru
    Analiz
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    Arktik'in dünyanın önde gelen ülkelerinin nüfuzunu artırdığı bir bölge haline geldiğini belirten Amerikan National Interest dergisi, ABD'nin ise bu bölgedeki çıkarlarını korumaya hazır olmadığını vurguladı. Analize göre Rusya, bölgedeki imkan ve kabiliyetlerini artırmaya devam ediyor.

    Askerler, Moskova Bölgesi’nde Ordu-2015 uluslararası askeri teknik forumuna hazırlık kapsamında teçhizat sergisinde.
    © Sputnik / Evgeny Biyatov
    ABD ordusu Rusya ile nasıl savaşılacağını anlatan ders kitabı yayınlandı
    ABD ordusunun kuzey yarımkürenin kuzeyinde büyük bir askeri üssü, düşük sıcaklıklarda faaliyet yürütebilecek uçakları ve büyük savaş gemileri bulunmadığına dikkat çeken National Interest yazarı Geoff Upton, ABD Donanması'nın yalnızca bir buzkıranı olduğunun altını çizdi.

    'ARKTİK FİLOSU'NA AYRILAN 750 MİLYON DOLAR MEKSİKA SINIRINA AKTARILDI'

    'Kuzey Yıldızı' adlı buzkıranın 42 yaşında olduğunu, üç yıl önce jeneratörünün patladığını, geçen yıl ise su alması sonucu batmaktan son anda kurtulduğunu anımsatan Upton, ABD hükümetinin buzkıranların durumuna göz yummaya devam ettiğini belirtti. Upton, 2018'de Arktik Filosu'nun iyileştirilmesi için 750 milyon dolar ayrıldığını ancak daha sonra bu kaynağın Meksika sınırına duvar inşasına aktarıldığını yazdı.

    'RUSYA DEV FİLOSUNU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR'

    Sergey Şoygu
    © Sputnik / Vadim Savitskii
    Rusya ve ABD orduları yeniden görüşmeye başlayacak
    Diğer taraftan Upton, Rusya'nın Arktik'teki çıkarlarını korumak için aktif hazırlık yürüttüğüne dikkat çekti.

    Rus ordusunun bölge koşullarına uygun yeni denizaltılar, uçaklar ve tanklarla donatıldığını kaydeden Upton, "Rusya'nın 40 buzkırandan oluşan dev bir filosu var ve kısa süre içinde kruz füzeleri taşıyabilen, bölgeye uygun yeni savaş gemileri inşa edilmesi planlanıyor. Bu, Rusya'nın Arktik'teki pozisyonunu güçlendirmesini, bölgede yeni başlayan ticari faaliyetlere yardım etmesini ve münhasır ekonomik bölgeyi korumasını sağlayacak. ABD de, bu bölgenin, çeşitli zengin kaynakların bilincine varmadan zaman kaybetmeye devam edecek" ifadelerini kullandı. 

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