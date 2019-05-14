'Güvenlik alanındaki yakın işbirliği, Rusya ve Türkiye'ye teröre karşı mücadele potansiyelini artırma fırsatı verecek'

© AA / Murat Kaynak Türkiye ile Rusya, yargı alanında işbirliği geliştirmek istiyor

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkan Yardımcısı, Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Koordinatör Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Sputnik’e açıklamasında, "Rosgvardiya Başkanı Orgeneral Viktor Zolotov başkanlığındaki heyet, jandarma ve sahil güvenlik güçleri akademisindeki eğitim süreci ile tanışmak ve özel hareket timlerinin hazırlık deneyimini incelemek için Türkiye’de bulunuyor. Güvenliği sağlama alanındaki yakın işbirliği elbette ülkelerimize, suç ve teröre karşı ortak mücadele potansiyelini artırma fırsatını verecek" ifadelerini kullandı.

Rusya yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiği 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Moskova ve Ankara arasındaki ilişkilerin, askeri-teknik işbirliği dahil tüm alanlarda güçlendiğini söyleyen Savelyev, "Dünyada yeni terör ocaklarının ortaya çıktığı bugünlerde, bu ortak soruna karşı mücadele konusunda edinen deneyimi paylaşmak her iki ülkemiz için çok yararlı olacak ve Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirme ve genişletme yönünde yeni önemli adım olacak" dedi.