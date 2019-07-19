'ABD Türkiye'ye F-35 konusunda taviz verirse, Trump hemen Rus ajanı olmakla suçlanır'

ABD'nin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılarak yaklaşık 9 milyarlık kayıp yaşayacağı yönündeki tahminini abartılı bulan Dmitriy Yevstafyev, Washington'un önemli bir savaş uçağı pazarını kaybetmeyi tercih ettiğini belirtti. Yevstafyev'e göre, Türkiye'ye bu konuda taviz verilmesi, Trump'ın hemen Rus ajanı olmakla suçlanmasına yol açar.

Russia Today'e (RT) demeç veren Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Öğretim Üyesi Dmitriy Yevstafyev, "ABD, en başından beri Ankara'ya yönelik askeri baskının işe yaramasını bekliyordu. Ancak şu anda Trump, F-35 konusunda Türkiye'yle verimli bir diyalog kurabilecek durumda değil. Zira Türkiye'ye verilecek her taviz Trump'ın siyasi intiharı anlamına gelebilir ve ABD Başkanı, hemen Rus ajanı olmakla suçlanır" dedi.

'TARAFLAR ORTAK SİLAH ÜRETİMİNDE BİRBİRİNE BAĞLI'

Türkiye'nin programdan çıkarılmasının ABD için acı verici sonuçları olacağını düşünen Rus uzman şu ifadeleri kullandı: "Taraflar, ortak silah üretiminde birbirine bağlı. ABD'nin Türkiye'nin ürettiği aksamların daha kötü ve çok daha pahalı olmadığı bir ülke bulmak zorunda. Ankara, Washington tarafından Amerikan savaş uçakları için en önemli pazarlardan biri olarak görülüyordu ancak Beyaz Saray bu pazarı kaybetmeyi tercih etti."

'ABD'NİN ESKİSİ KADAR GÜÇLÜ OLMADIĞI GÖRÜLDÜ'

Yevstafyev, bununla birlikte ABD'nin güvenilir partner itibarını kaybettiğini ve siyasi manevra konusunda eskisi kadar güçlü olmadığının görüldüğünü vurguladı.

Rus uzman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın F-35 yaptırımı uygulanması halinde uluslararası mahkemeye gidecekleri yönündeki açıklamasını da değerlendirdi.

© REUTERS / CARLOS BARRIA Trump: Şu anda Türkiye'ye yaptırım konusuna bakmıyoruz

Ankara'nın bu kararını etkili bir cevabi siyasi eylem olarak niteleyen Yevstafyev, "Erdoğan'ın sorunu uluslararası hukuk nezdinde çözmek istemesi, doğru bir karar. Ancak ABD, muhtemelen parayı iade etmeyecek. ABD için bu bir fiyasko anlamına gelecek" diye ekledi.