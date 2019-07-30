Foreign Policy: ABD Rusya'ya korku salmalı

ABD'nin Rusya'yla ilişkileri iyileştirmek için 'iki adım atması gerektiğini' savunan Foreign Policy dergisi, bunlardan birinin Rusya'ya korku salmak olduğunu öne sürdü.

'Rusya'yla İlişkileri Düzeltmek için İki Adım' başlıklı bir makale kaleme alan Foreign Policy yazarı Joshua Geltzer, "Moskova'nın 'yasalara aykırı şekilde hareket etmeye' son vermesi ve dizginlenmesi için bir sonraki ABD başkanı, Rusya'nın ABD'den korkmasını sağlayacak bir yöntem bulmalı. Ancak aynı zamanda Washington, Rusya halkının güvenini kazanmalı" ifadelerini kullandı.

Rusyalıların ABD'yi tehdit olarak görmesini hatalı bulan Geltzer, bu nedenle Washington'un sadece Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saygısını kazanmakla kalmaması, bunun yanında gelecek Rus nesillerinin güvenini en azından Amerikan siyasetinin tehdit olarak görülmeyeceği seviyede kazanması gerektiğinin altını çizdi.

'İLİŞKİLERİN DİNAMİĞİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN UZUN VADELİ ÇABALARA İHTİYAÇ VAR'

"ABD, insan haklarının durumundan duyduğu rahatsızlığını samimi şekilde dile getirmek için halk diplomasisini iyileştirmeli, bunu yaparken Rus hükümetini devirme niyetini göstermemeli, aksine böyle bir düşüncesinin olmadığını açık şekilde beyan etmeli" diye devam eden Geltzer, "ABD bu kuralları uygulasa bile 'saldırgan' Rus dış politikasının çok kısa süre içinde değişmesini sağlayamaz. İki ülke arasındaki ilişkilerin dinamiğini uzun vadede değiştirmek için uzun vadeli çabalara ihtiyaç var" dedi.