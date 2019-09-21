ABD basını: Rus hipersonik füzeleri ABD'deki güvenlik açıklarından yararlanır

ABD merkezli Joseph Rainey Toplumsal Politika Merkezi’nden Bishop Garrison ve Preston Lann, RealClearDefense için kaleme aldıkları yazıda, Pentagon’un saldırı amaçlı silahlara odaklandığı, savunma potansiyeline ise yeterince önem verilmediğine dikkat çekildi. ABD’deki hipersonik silah programının dengesizlikten mustarip olduğu, bütçenin sadece yüzde 6’sının savunmaya ayrıldığı ifade edilirken neden olarak, saldırı sistemlerinin daha az maliyetli ve daha kolay olması gösterildi.

Yazıda, “Saldırı silahı daha az maliyetli olsa da varlığı, güçlü savunma ihtiyacını ortadan kaldırmaz, oysa halihazırda ABD böyle savunmaya sahip değil” ifadeleri yer aldı.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmenin Washington’u oldukça tehlikeli duruma soktuğunu belirten uzmanlar, ABD düşmanlarının şimdi ilk saldıran taraf olabileceği veya nükleer silah ulaştırma sistemlerine önleyici saldırıda bulunabileceğini kaydetti.

Yazıda, “Hızla değişen jeopolitik gerçeklik, ABD’nin hipersonik silahlara karşı uygulanabilir bir korunmaya sahip olmamasından kaynaklanan risklere ışık tutuyor” yorumuna yer verildi.

Hipersonik savunma sistemi sorununu sadece fonların yeniden tahsisinin çözebileceği ifade eden uzmanlar, diğer yandan ABD idaresinin savunma bütçesinden yapılan harcamaları takip etmesi gerektiğini, çünkü Pentagon, gereken verimi sağlamayan hava savunma sistemlerine yaptığı milyarlarca dolarlık harcamalarla dillere destan oldu.