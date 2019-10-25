'ABD, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırmakla sadece taktik değiştiriyor'

Sputnik'e konuşan Büyük Anavatan Hareketi lideri Nikolay Starikov, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırılmasının Ankara’nın Moskova ile vardığı Suriye mutabakatının hemen sonrasına denk gelmesinin tesadüf olmadığını kaydetti.

Trump’ın kararının, ABD’nin Suriye krizinde Rusya’ya karşı yürüttüğü muhalefetin mantığında aranması gerektiğine vurgu yapan Rus siyasetçi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, askeri harekete son verip Rusya ile Suriye-Türkiye sınırında oluşturulacak otuz kilometrelik bölgeye askeri polisin yerleştirmesi konusunda anlaştı. Bu durumda Türkiye’ye baskı yapılmasına devam edilmesi anlamsızdır. ABD'nin sadece taktik değiştirdiğini düşünüyorum. Bugün, Washington’da Kürt güçlerinin tamamının bu bölgeden çekilmeyeceğine inanıldığı şeklinde sesler gelmeye başladı. Başka bir deyişle, Türkiye’ye baskı uygulamayı bırakan ABD, şimdi o bölgeden çekilmemeleri için Kürtlere baskı yapmaya başlayacak ve hatta Türk tarafına provokasyon amaçlı saldırılar düzenleterek Rus ve Türk liderlerin başlattığı çözüm sürecini zan altında bırakmaya çalışacak."