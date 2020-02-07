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13:06 07 Şubat 2020
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    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak

    Sabah yazarı Altınok: Uçak kazası gecesi, atv ve A Haber adını duyan yetkililer yayına bağlanmadı

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Analiz
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    Bugünkü yazısında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağa değinen Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Atv Son Durak'ın editörleri, Yeni İstanbul Havalimanı ile ilgili soru sormak, açıklamalarını almak için yetkilileri aradılar. Ancak, atv, a haber adını duyan yetkililer yayına bağlanma gereği bile duymadılar!" dedi.

    Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Kaza, medya, siyaset ve rezalet” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Altınok yazısında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Pegasus’a ait uçağın pistten çıkmasına değindi.

    Kaza ve afetlerin yaşandığı dönemlerde herkesin medyayı suçladığını belirten Altınok, şunları yazdı:

    "Olağanüstü durumlarda işin en zor kısımlarından birinin medya üsteniyor. Çünkü her türlü yalan dolan sosyal medyada anında yayılırken bir yandan olay yerinden bir yandan yetkililerden alacağınız doğru cevapları halka aktarmaya çalışıyorsunuz.

    Örneğin uçak kazasının yaşandığı çarşamba gecesi Haluk Pekşen ve Barış Yarkadaş gibi ‘kadrolular’ halkı paniğe sevk eden paylaşımlar yapıyorlardı.

    atv Son Durak'ın editörleri, Yeni İstanbul Havalimanı ile ilgili soru sormak, açıklamalarını almak için yetkilileri aradılar. Ancak, atv, a haber adını duyan yetkililer yayına bağlanma gereği bile duymadılar!

    Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan bir uçak pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
    © AA /
    Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak üçe bölündü: 3 kişi hayatını kaybetti
    Tıpkı, deprem, çığ ya da herhangi bir kriz anında iktidar çevrelerinin yaptığı gibi...

    Bizler yine bağlantılar ve canlı hava trafiğini yayınlayıp bilgi kirliğinin önünü elimizden geldiğince kesmeye çalıştık tabii.

    Yani işimizi yaptık. Gerçeği, birini, kurumları, kuruluşları savunmak için değil görevimiz olduğu için duyurduk, eğip bükmedik.

    Ama belli ki sırf bu yüzden... İşimizi iyi yaptığımız için, kendileri hakkında asla yalan haber yapmayacağımızı, iftiraya başvurmayacağımızı bildikleri için bizi pas geçiyorlar.

    Sonra da soluğu kendileri hakkında yalan haber yapmayı alışkanlık haline getiren kanallarda alıyorlar. Biz sorularımıza cevap bile alamazken, sistematik iftiralarına muhatap oldukları gazetecileri bizzat kendileri arıyorlar, ağırlıyorlar!

    Hayır, suç bizde diye yakınmayacağım tabii ki. Gazetecilikten taviz verecek değiliz ya!"

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    Etiketler:
    ATV, A Haber, Melih Altınok, Kaza, Sabiha Gökçen Havalimanı
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