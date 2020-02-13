‘ABD’nin İdlib’deki tek çıkarı, Türkiye ile Rusya arasında bir ihtilaf çıkarabilme ihtimali’

Ankara’da yaşayan Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Timur Ahmetov, Rus medyasına açıklamasında, Moskova ve Ankara’nın ortak anlaşma kapsamı içinde hareket ettiğini; İdlib’deki gerilimin de büyük olasılıkla Suriye ordusunun taarruzu ve M5 karayolunu kontrol altına almasıyla taktik konularda ortaya çıkan konsensüs yokluğundan kaynaklandığını belirterek, “Ankara ve Moskova arasındaki görüşmeler, İdlib dahil Türkiye’nin kontrolünde kalacak yeni tampon bölgesinin belirlenmesi yönünde ilerleyecek. Ankara ve Şam arasındaki resmi diyalog konusunda da bir ilerleme mümkün” dedi.

ABD’nin İdlib konusunda Türkiye’ye verdiği desteğin sembolik bir jest olduğunu, halihazırda Washington’un İdlib’e müdahale etmek için bu bölgede ciddi çıkarları olmadığını dile getiren Ahmetov, “Ayrıca ABD, Suriye muhalefeti içinde uluslararası terörist örgütler yer aldığından Türkiye’ye dolaylı olarak da destek veremez. ABD’nin şimdi İdlib’deki tek çıkarı, Türkiye ve Rusya arasındaki çatışmayı maksimum körüklemek, ki Türk yönetiminde, Rusya’nın Türkiye’nin çıkarlarına ihanet ettiği izlenimi yaransın” ifadelerini kullandı.