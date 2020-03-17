‘M4 karayolundaki başarılı devriye aynı şekilde devam ettirilecek’

Rusya Yenilikçi Kalkınma Enstitüsü İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı, Rusya Uluslararası Diplomasi Konseyi uzmanı Kiril Semenov, Sputnik’e açıklamasında, yolun devriyenin yapıldığı bölümünde sorun yaşanmadığını ve tarafların beklediği gibi gerçekleştiğini belirterek, “Bu bölümün, devriye yapıldığı bölgenin küçük bir parçası olduğu başka bir mesele. Eriha ile Serakib arasındaki bu bölüm daha önce Suriye Milli Ordusu grupları tarafından kontrol ediyordu” ifadelerini kullandı.

M4 karayolunun, Hayat Tahrir Şam ve Türkistan İslam Partisi’nin kontrolündeki bölümünün ise devriye için sorun olduğunu kaydeden uzman, “Orada elbette sorun var, bu gruplar yolun kalan kısmını kontrol altında tutuyor. Ama devriye güzergahının genişletilmesi önemli. Bu da tek bir yöntemle yapılabilir, o da bu grupların yoldan uzaklaştırılması. Çünkü devriyeye tabi olan yolda bu görev yerine getirildi. Aslında Hayat Tahrir Şam bu kısmı da daha önce kontrol ediyordu ama devriye gerçekleştirdiği için bu, Türk askerler onları oradan kovmayı başardı ve Rus-Türk ortak devriyesi için fırsat yarattı demek. Demek ki, M4’ün kalan kısmında da böyle devriye gerçekleştirme imkanı olacak” dedi.

İlk devriye gerçekleştirildiği için Moskova anlaşmasının başarıyla yerine getirildiğinin altını çizen Semenov, “Tarih verilmişti, verilen tarihte devriye yapıldı. Gelişmeler pozitif olursa, yani devriye bölgeleri artırılırsa süreç hız kazanacak” diye ekledi.