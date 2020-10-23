İzvestiya: S-300V4 hava savunma sistemleri, hipersonik silahları imha kabiliyetine sahip

İzvestiya, "Test atışları sırasında S-300V4'ün sadece modern hedefleri değil, aynı zamanda yurtdışındaki sistemlerin henüz çok ilerisinde olan hedefleri imha etme kapasitesine sahip olduğu doğrulandı. Özellikle de başta hipersonik silahlar olmak üzere taktik silahlar" ifadelerini kullandı.

Gazeteye demeç veren Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları, S-300V4'ün testlerinin Kafkas-2020 stratejik tatbikatı da dahil birkaç aşamada gerçekleştirildiğini belirtti.

Haberde "S-300V4, hipersonik hedefleri imha etme kabiliyetini yeni, kendisi için özel olarak üretilen mühimmat sayesinde kazandı. Bu mühimmat, hipersonik hıza sahip ve 400 km mesafedeki modern ve gelecekteki hava-uzay saldırı araçlarının tamamını imha edebilir" dendi.

S-300V serisi, önemli askeri tesislerin, birliklerin ve idari-endüstriyel merkezlerin her türlü uçakların, helikopterlerin, kruz füzelerinin, diğer aerodinamik hava saldırı araçlarının, taktik balistik füzelerin saldırılarına karşı koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.