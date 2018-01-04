Kuzey Kore ile Güney Kore arasında 2 yıl sonra 'az ve öz konuşma'

Güney Kore- Kuzey Kore sınırındaki iletişim hattının dün yeniden açılması sonrası ilk telefon görüşmesi gerçekleşti. Şubat 2016'dan bu yana bir ilk niteliğinde olan görüşme 'beklenenden kısa' sürdü.

© REUTERS/ Yonhap Kim talimat verdi, Güney Kore ile iletişim hattı 2 yıl sonra açıldı Güney ve Kuzey Kore, dün açılan iletişim hattı üzerinden irtibat kurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, iki Kore arasındaki yarım saatlik zaman farkı nedeniyle Güney'den başlatılan aramaya, mesai saati başlamayan Kuzey'den yanıt gelmedi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore irtibat yetkilisinin daha sonra yerel saatle 09.30'da iki ülke sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünde sabah saatlerinde Güney Koreli meslektaşını aradığı belirtildi.

Kuzey'in Güney'e bildirmesi gereken herhangi bir şey olup olmadığına ilişkin soruya, Kuzey'deki yetkili, "Hayır, bildirilecek bir şey olursa sizinle irtibat kuracağız" cevabını verdi.

(LEAD) Koreas end contact via resumed hotline without agreement on talks https://t.co/WINWZoZSWM — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 4 Ocak 2018

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki iletişim hattı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un talimatıyla, dün, yaklaşık iki yılın ardından ilk kez yeniden açılmış, Güney Kore, yerel saatle 15.30'da Kuzey Kore'den bir çağrı aldıklarını doğrulamıştı.

Güney Kore, Şubat 2016’da, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından Pyongyang'ın sınır şehri Kaesong'daki ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı. Kuzey Kore, Güney'in bu kararını 'savaş ilanı' olarak gördüğünü duyurmuş ve Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattını kesmişti.