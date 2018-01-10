ABD'li generalden olası Kore savaşı açıklaması: Game of Thrones'taki gibi olur

ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral Robert B. Neller Kuzey Kore ile ABD arasında olası bir savaş halinde zafer kazanan tarafın ABD olacağını düşündüğünü söyledi. Neller bombardımanların ardından ülkede yapılması olası savaşı ise "Game of Thrones'taki gibi olur. Çok sayıda kişi zarar görür" ifadeleriyle değerlendirdi.

Askeri haber sitesi Military.com'un aktardığına göre , ABD Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral Robert B. Neller, açıklamalarını Ortadoğu'da bulunan adı açıklanmayan bir askeri üste konuşlandırılan askerlerle sohbetinde yaptı.

Kuzey Kore ile ilgili olası savaş hakkında konuşan Neller ülkenin sahip olduğu coğrafi özellikler nedeniyle Kore'de savaşmanın zorluğunu vurguladı.

'HİÇ KORE'DE BULUNDUNUZ MU, BERBATTIR'

ABD'li general "Hiç Kore'de bulundunuz mu? Berbattır. İnsanları harikadır ama ülke zorludur" dedi.

NELLER'A GÖRE KUZEY KORE ÇİN, ABD VE İRAN'DAN DAHA TEHLİKELİ

Neller ayrıca ABD Savuma Bakanlığı'ının ülkeye yönelik başlıca tehditlerin Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore ve aşırılıkçı örgütler olduğu açıklamasını yineledi.

Ancak bu 4 ülke arasında en tehlikelisinin Kuzey Kore olduğunu savunan general Neller bunlar arasında Kuzey Kore'nin 'şiddete başvurma niyeti ve kabiliyeti olan tek ülke' olduğunu söyledi.

'NASIL SAVAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ'

Deniz piyadelerinden zorlu şartlarda savaşmaya hazır olmalarını isteyen ABD'li general "Dağlık bir ülke. Yazları sıcak, kışları soğuk. Tepeler, dar geçitler var. Çok zor. Nasıl savaşacağımızı düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

'SEUL YÜZLERCE AMA YÜZLERCE TOP ATIŞI ALTINDA KALMADAN BUNU NASIL YAPMAYI UMUYORSUNUZ?'

Kuzey Kore'nin ABD'nin müttefiki Güney Kore ve çevresine tollayabileceği füzeleri ve topları olduğunun da altını çizen Neller "Seul ve çevresinde 30 milyon insan yaşıyor. Bazı insanlar oraya gitmemiz ve (Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un'un kıçını tekmeyelim diyor. Ancak bunu Seul yüzlerce ama yüzlerce top atışı altında kalmadan nasıl yapmayı umuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Bunun (bombardımanların) ardından yapılması olası savaşı HBO'nun popüler dizisi Game of Thrones'a (Taht Oyunları) benzeten general "Game of Thrones'taki gibi olur. Ve çok sayıda insan zarar görür. Yanılıyor olabilirim ama bu çok karmaşık bir konu" dedi.

Askerlerden fiziksel ve ruhsal olarak hazırlıklı olmalarını isteyen Neller ABD ile Kuzey Kore arasında olası bir savaşta ABD'nin avantajlı olduğunu ise şu sözlerle ifade etti: "Peki nihayetinde kim kazanır? Bence biz kazanırız. Çünkü Kuzey Koreli'lerin sahip olmadığı belirli kabiliyetlerimiz var."