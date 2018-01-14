Trump'ı yine 'çarpıttılar': 'Var' demedim, 'Olurdu' dedim

Hakkındaki yalan haberlerden yaka silken ve 'fake news' ifadesi deyim yerindeyse alametifarikası haline gelen ABD Başkanı Trump, bu kez WSJ'ye çattı. WSJ'nin, kendisinin Kuzey Kore lideri Kim'le ilgili sözlerini çarpıttığını savunan Trump "Ben 'İyi ilişkim var' demedim, 'İyi ilişkim olurdu' dedi. Arada büyük fark var" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan yine kendi açıklamalarına 'düzeltme' geldi. Trump, perşembe günü The Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği demeçte "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la muhtemelen iyi bir ilişkim var" ifadesini kullanmadığını söyledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "WSJ doğruyu yansıtmayan bir biçimde 'Kim Jong Un'la iyi bir ilişkim var' dediğimi yazdı. Elbette ki böyle söylemedim. Ben 'Kim'le iyi bir ilişkim olurdu' dedim. Arada büyük fark var. Neyse ki muhabirlerle diyaloglarımızın sesli kayıtları var, ne söylediğimi ve neyi ima ettiğimi çok iyi biliyorlar. Yalnızca kendilerine bir hikaye yaratmak istediler. YALAN HABER!"

The Wall Street Journal stated falsely that I said to them “I have a good relationship with Kim Jong Un” (of N. Korea). Obviously I didn’t say that. I said “I’d have a good relationship with Kim Jong Un,” a big difference. Fortunately we now record conversations with reporters… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Ocak 2018

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…and they knew exactly what I said and meant. They just wanted a story. FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Ocak 2018

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