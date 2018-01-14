Trump'ı yine 'çarpıttılar': 'Var' demedim, 'Olurdu' dedim

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "WSJ doğruyu yansıtmayan bir biçimde 'Kim Jong Un'la iyi bir ilişkim var' dediğimi yazdı. Elbette ki böyle söylemedim. Ben 'Kim'le iyi bir ilişkim olurdu' dedim. Arada büyük fark var. Neyse ki muhabirlerle diyaloglarımızın sesli kayıtları var, ne söylediğimi ve neyi ima ettiğimi çok iyi biliyorlar. Yalnızca kendilerine bir hikaye yaratmak istediler. YALAN HABER!"
The Wall Street Journal stated falsely that I said to them “I have a good relationship with Kim Jong Un” (of N. Korea). Obviously I didn’t say that. I said “I’d have a good relationship with Kim Jong Un,” a big difference. Fortunately we now record conversations with reporters…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Ocak 2018
…and they knew exactly what I said and meant. They just wanted a story. FAKE NEWS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Ocak 2018
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