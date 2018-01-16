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    Sri Lanka-Alkol

    Sri Lanka'da kadınlara alkol satılmasını yasaklayan 38 yıllık yasanın iptali uzun ömürlü olmadı

    © AP Photo/ Eranga Jayawardena
    Asya & Pasifik
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    Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Sri Lanka geçen hafta kadınlara alkol satılmasını ve alkol satılan yerlerde kadınların çalışmasını yasaklayan 38 yıllık bir yasayı iptal etti. Ancak birkaç gün içinde Devlet Başkanı Sirisena yasağın yeniden uygulamaya konduğunu duyurdu.

    İçki
    © AA/
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    Eski adı 'Seylan' olan Sri Lanka'nın Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, kadınların alkol satın almasını ve alkol satılan yerlerde çalışmasını yasaklayan 38 yıllık kanunu,  kaldırılmasından birkaç gün sonra yeniden yürürlüğe soktu.

    Sri Lanka Maliye Bakanı Mangala Samaraweera geçen hafta yasağı kaldıran ayrıca barların çalışma saatlerini de uzatan bildiriyi imzaladığını açıklamıştı.

    Maliya Bakanlığı yetkilileri yasağın iptal edilmesi kararını kadın turistlerin alkol satın alabilmesi ve barların açık kaldığı saatlerin uzatılması yönünde turizm endüstrisinden gelen şikayetler sonucu aldıklarını da vurgulamıştı.

    Üst düzey bir bakanlık yetkilisi de yasağın kaldırılmasının toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama ve turizmi teşvik etme amacıyla yapıldığını işaret etmişti.

    Ancak pazar günü bir mitingde açıklama yapan Devlet Başkanı Sirisena yasanın yeniden uygulanması için bakanlığa emir verdiğini söyledi. 

    Sirisena "Maliye Bakanı, Başbakan ve diğer bakanlarla görüştüm ve  (yeni) yasayı iptal etmelerini istedim. Yasa yarından itibaren (pazartesi) geri çekilecek" dedi.

    YASAĞIN YENİDEN YÜRÜLÜĞE GİRMESİ SEÇİM KAMPANYALARININ SÜRDÜĞÜ BİR ATMOSFERDE YAŞANDI

    Alkol
    © REUTERS/ TIMOTHY A. CLARY
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    Muhalefetteki milletvekilleri Sri Lanka'nın Budist değerlerine zarar vereceği gerekçesiyle yasağın kaldırılmasını eleştiriyordu.

    Yasağı yeniden yürürlüğe sokma adımı, hükümetin ana koalisyon ortakları olan merkez sol eğilimli Sri Lanka Özgürlük Partisi ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin merkez sağ eğilimli Birleşik Ulusal Partisi'nin yerel seçimler için kampanyalarını sürdürdüğü bir atmosferde yaşandı.

    Sri Lanka'da uzun zamandır gecikmiş yerel seçimler 10 Şubat'ta yapılacak. 21 milyon kişinin yaşadığı ülkede nüfusun yüzde 70'inden fazlasını Sri Lankalı Budistler oluşturuyor.

    Yasak, 1979'dan bu yana Sri Lanka'nın kurulduğu ilk yıllarda açık piyasa ekonomisine geçmesinden bu yana yürürlükte kaldı.

    Ancak birçok işletme, yasağa rağmen kadınlara alkol sattı veya alkol satmak için kadın istihdam etti.

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    Etiketler:
    Yasa, Kadın, Yasak, Alkol, Mangala Samaraweera, Maithripala Sirisena, Sri Lanka
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