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    Kuzey Kore'de askeri geçit töreni

    Kuzey Kore'de 1977'den beri bir ilk: Kış Olimpiyatları'ndan 1 gün önce ordunun kuruluş yıldönümü kutlanacak

    © Sputnik/ Iliya Pitalev
    Asya & Pasifik
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    Kuzey Kore 9 Şubat'ta katılacağı Güney Kore'deki PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan 1 gün önce Kore Halk Ordusu'nun (KPA) kuruluş yıldönümünü kutlayacağını duyurdu. Pyongyang'ın bir askeri geçit törenine hazırlandığı iddia ediliyor.

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    © REUTERS/ Kim Kyung-Hoon
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    Kuzey Kore'de iktidardaki Kore İşçi Partisi Politbürosu Güney Kore'de 9-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan 1 gün önce, 8 Şubat'ta  Kuzey Kore'deki düzenli ordunun (Kore Halk Ordusu-KPA) 70. kuruluş yıldönümünün kutlanacağını açıkladı.

    'KABİNE VE İLGİLİ ORGANLAR UYGULANABİLİR ADIMLARI ATACAK'

    Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA)'dan yapılan açıklamada "8 Şubat 'Ordu Kuruluş Günü' olarak kutlanacak. Kabine ve diğer ilgili organlar Kore Halk ordusu'nun kuruluşunun yıldönümünü kutlamak için uygulanabilir adımları atacak" dedi.

    KCNA'nın açıklamasında ayrıca "Büyük lider Kim Il-Sung'un Kore Halkın Devrimci Ordusu'nu düzenli orduya çevirdiği gün olan 8 Şubat 1948 Kore Halk Ordusu'nun (KPA) kuruluş yıldönümü olarak kutlanacak" ifadeleri kullanıldı.

    DAHA ÖNCE ORDUNUN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 8 ŞUBATTA KUTLANIYORDU

    Pyongyang son yıllarda resmi tarihe göre mevcut lider Kim Jong-un'un dedesi ve ülkenin kurucusu Kim Il-Sung'un 1932'de Japonya karşıtı gerilla örgütünü (Kore Halkın Devrimci Ordusu) kurduğu 25 Nisan'ı ordunun kuruluş yıldönümü olarak kutluyordu.

    Ancak Kuzey Kore'nin 1977'ye kadar ordunun kuruluş yıldönümünü 8 Şubat'ta kutladığı belirtildi. 25 Nisan'da kutlanmaya 1978'de başlanmıştı.

    ASKERİ GEÇİT TÖRENİ YAPILACAK İDDİASI

    KCNA hangi adımları atacağını açıklamadı ancak Pyongyang'ın geniş çaplı bir askeri geçit töreni hazırlığı içinde olabileceği öne sürülüyor.

    Güney Koreli bir hükümet kaynağı daha önce yaptığı açıklamada başkent Pyongyang'daki bir havalimanı yakınında 13.000 asker ile 200 parçalık ekipmanın hareketliliğinin tespit edildiğini bunun da bir geçit töreninin provası olarak gözüktüğünü söylemişti.

    'BALİSTİK FÜZE İZİNE RASTLAMADIK'

    Barış Kızağı: Barışçı bir Olimpiyat yapılması talebiyle Seul'deki bir eylemdekullanılan ve üzerinde Kuzey ve Güney Kore liderlerinin bulunduğu döviz
    © AP Photo/ Lee Jin-man
    Kuzey ve Güney Kore, Kış Olimpiyatları açılış töreninde tek bayrak altında yürüyecek
    nknews.org adlı haber sitesi de geçen hafta Mirim Geçit Töreni Eğitim Alanı'nda çekilen uydu görüntülerinin haftalardır büyük bir etkinlik hazırlığı içinde olduğunu gösterdiğini öne sürdü. 

    Ancak geçit töreninde balistik füze gibi silahların boy gösterip göstermeyeceği bilinmiyor ancak bu tarz bir gövde gösterisi Olimpiyatlar'ın hemen öncesinde bölgede tansiyonu yeniden yükseltebilir. 

    Kuzey ve Güney Kore PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın açılışında tek bayrak altında yürümeyi kabul etmiş ayrıca ilk kez Olimpiyatlar'da ortak bir takım kurmayı kabul etmişti. 

    nknews.org'a açıklama yapan uydu fotoğrafı analisti Scott LaFoy'a göre bir geçit töreni yapılacak ancak boyutları Nisan 2017 ya da Ekim 2015'teki törenler gibi büyük olmayacak.

    LaFoy "Uydu fotoğraflarına göre uygun düzende yürüyen çok sayıda asker, asker olmayan personel, ordu bandosu ve biraz kara ekipmanı olacak. Bu kara ekipmanlarının ne olduğunu şu anda analiz ediyoruz ancak tank ve zırhlı personel taşıyıcılar gibi küçük çaplı ekipmanlar olarak gözüküyorlar. Balistik füze izine rastlamadık. Ancak izlemeyi sürdürüyoruz" dedi.

    GÜNEY KORE HEYETİNDEN OLİMPİYATLAR İÇİN KUZEY'İ ZİYARET

    Diğer taraftan Kuzey Kore'den Güney'e yollanan heyetin 2 günlük izlenmlerini tamamlaması sonrası bu kez Güney Kore,  Olimpiyatlar'da karşılaşmaların yapılacağı alanları teftiş için Kuzey'e heyetini gönderdi.

    Seullü yetkililerin ziyaretleri 3 gün sürecek.

    KUZEY KORE LİDERİ KİM'İN FOTOĞRAFI YAKILMASI NEDENİYLE ÖZÜR TALEBİ

    Kuzey Kore- Güney Kore- Olimpiyat
    © REUTERS/ Pierre Albouy
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    Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA ayrıca pazartesi günü Seul'de aşırı sağcı eylemcilerin Kim Jong-un'un fotoğrafını ve Kuzey Kore bayrağını yakmaları nedeniyle özür talep etti.

    Açıklamada 'affedilemez iğrenç bir suç işledikleri' savunulan eylemciler için "Onlar insan kılığında bir grup alçak haydut" ifadeleri kullanıldı.

    Seul yönetiminin 'halktan özür dilemesi' ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri alması istendi.

    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in sözcüsü de protestoların ardından Güney Kore halkına Olimpiyatlara katılan tüm ülkeleri hoşnutlukla karşılamaları çağrısında bulundu.

    Sözcü Park Soo-Hyun gazetecilere yaptığı açıklamda "Halklar iş birliği yapmalı. Konuklarımızı onurlu misafirler olarak karşılayalım" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Askeri geçit, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları, KPA, KCNA, Moon Jae-in, Kim Il-sung, Kim Jong-un, Güney Kore, Kuzey Kore
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