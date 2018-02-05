Temyiz mahkemesi kararını açıkladı: Samsung'un rüşvetten hüküm giyen veliahtı serbest

Yonhap ajansının haberine göre Ağustos 2017'de rüşvet suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen Lee temyiz mahkemesine başvurdu. Başvuruyu ele alan temyiz mahkemesi Lee hakkında 2.5 yıl tecilli hapis cezası verilmesine hükmetti.

Savcıların 12 yıl hapis cezası talep ettiği Lee hakkında verilen Rühüküm kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu olan Lee serbest bırakıldı. Açıklama yapan Lee "Size en iyi tarafımı göstermediğim için herkesten bir kez daha özür dilerim. Bu 1 yıl, kendim hakkında düşündüğüm gerçekten değerli bir yıl oldu" dedi.

Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Lee, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giymişti.

Lee, Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükmet üyelerine bağış adı altında rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Babası Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin 2014 yılında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından Lee şirketin kontrolünü fiilen elinde bulunduruyordu.