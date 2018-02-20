Kayıt
23:18 20 Şubat 2018
Ankara+ 2°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    Nazilerden kaçırılan altın yüklü kamyonlar

    Malezya'dan 'şeriata uygun' kripto para

    © Flickr/
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 03

    İslam alemindeki helal sertifika sektöründe lider ülke pozisyonda yer alan Malezya, işi, Bitcoin sayesinde büyük rağbet gören kripto para piyasası için 'şeriata uygundur' sertifikası çıkarmaya kadar vardırdı.

    Antwerp 9.67 karat elmas
    © REUTERS/ Francois Lenoir
    İsrail Elmas Borsası'ndan kıymetli taş destekli kripto para
    İslam'ın devletin dini, tüm Malayların Müslüman kabul edildiği ve Müslümanların şeriat mahkemelerinde yargılanabildiği Malezya'da, HelloGold şirketi, 2017 sonunda altın destekli kripto para çıkardı.

    Bununla yetinmeyen teknoloji-finans şirketi, son olarak, GOLDX isimli kripto para için 'şeriata uygundur' sertifikası aldı.

    DÜNYADA BİR İLK

    Böylece Malezya şirketi, dünya piyasalarında bir ilke imza attı.

    Bitcoin
    © REUTERS/ Dado Ruvic
    İsrail Merkez Bankası'ndan Bitcoin'e rakip

    ALTIN PARA BASIMIYLA DESTEKLENİYOR

    Zira GOLDX isimli kripto paranın piyasaya çıkmasına, Singapur'da kasalarda tutulan altınlarla desteklenen madeni para basımı da eşlik ediyor.

    Dolayısıyla GOLDX, yüzde 99.99 oranında yatırım düzeyinde altından ERC20 standartlarında madeni parayla operasyonel olan tek kripto para konumunda.

    Petro, Venezüella
    © REUTERS/ Marco Bello
    'Petro, Türkiye, Katar, ABD ve Avrupa'dan yatırım çekecek'

    İSLAMİ FİNANS ŞİRKETİNDEN SERTİFİKA

    Bu sayede HelloGold, Malezya'nın mali piyasalar için 'şeriata uygundur' sertifikası verme yetkisine sahip İslami finans danışmanlık şirketlerinden Amanie Advisors'dan istediğini aldı.

    Amanie Advisors, altın olarak karşılığı bulunduğu, bu sayede güvenilirliği ve şeffaf bir süreçte denetlenebilir olduğu, ayrıca kripto para işlemlerinin belli bir süre içinde tamamlanması kuralına içinde el değiştirdiği gerekçesiyle GOLDX için 'şeriata uygundur' sertifikası verdi.

     

    Etiketler:
    GOLDX, Amanie Advisors, HelloGold, Malezya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rus ordusundan İskender-M füzeleriyle taktik tatbikat
    Rus ordusundan İskender-M füzeleriyle taktik tatbikat
    Karikatür
    Lavrov: Washington Suriye'de ateşle oynamamalı
    İnfografik
    Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam