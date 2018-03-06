Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Koreli mevkidaşı Moon nisandaki zirvede ilk kez görüşecek

Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerinin nisan sonunda iki ülke arasındaki sınırda yapılacak zirvede görüşmekte mutabık kaldığı açıklandı. Kore Yarımadası'ndaki askeri gerginliği azaltmak için iki lider arasında kırmızı hat kurulmasında da anlaşıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ofisinden yapılan açıklama, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşen 10 kişilik Güney Kore heyetinin Pyongyang'dan dönüşünden birkaç saat sonra yapıldı.

'NİSANDA ZİRVE İÇİN ANLAŞILDI'

Açıklamada Kuzey ve Güney'in nisan ayı sonunda 10 yılı aşkındır ilk kez bir zirve yapacağı duyuruldu.

İki ülkenin Kore Yarımadası'ndaki askeri gerginliği azaltmak amacıyla liderler arası bir kırmızı hat (telefon hattı) kurulması konusunda mutabık kaldığı açıklandı.

KİM İLE MOON İLK TELEFON GÖRÜŞMESİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Kuzey'i ziyaret eden heyete başkanlık eden Moon'un Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong da düzenlediği basın toplantısında "Kuzey ve Güney Kore, askeri gerginliği azaltmak ve yakın koordinasyon sağlamak amacıyla liderler arasında kırmızı hat kurulmasında mutabık kaldı. Ayrıca 3. zirveden önce iki lider ilk telefon görüşmesini yapma konusunda anlaştılar" dedi.

Chung ayrıca zirvenin iki Kore arasındaki sınırda bulunan ateşkes köyü Panmunjom'da yapılacağını belirtti.

Kim Jong-un'un babası ve ülkenin eski lideri Kim Jong-Il, 2000 ve 2007 yıllarında Güney Koreli mevkidaşları ile görüşmüştü.

© AP Photo/ Korea Pool Photo 2010'da eski Kuzey Kore lideri Kim Jong-Il ve dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Kim Dae-jung ilk zirveyi yapmıştı. Zirvede şu anda durdurulmuş olan ortak ekonomik projeler ve ailelerin biraraya gelmesi uygulamasının yeniden başlatılması kararlaştırılmıştı.

Güney Kore heyeti Kim ile görüşmelerinde Moon'un Kim'i ülkeye davet ettiği mektubu da iletmişti.

'ASKERİ TEHDİTLERİN ORTADAN KALKMASI HALİNDE NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMANIN BİR NEDENİ OLMADIĞINI SÖYLEDİLER'

© REUTERS/ Jung Yeon-je Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bir ilk daha

Kuzey Kore'nin ülkedeki nükleer silahları ortadan kaldırma sözüne bağlı olduğunu vurgulayan Chung "Kuzey tarafı açık şekilde, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına bağlı olduğunu tekrarladı ve rejimin güvenliğinin garantisinin verilmesi ve Kuzey Kore'ye yönelik askeri tehditlerin ortadan kalkması halinde nükleer silaha sahip olmanın bir nedeni olmadığını söylediler" dedi.

KUZEY KORE, ABD İLE GÖRÜŞÜRKEN NÜKLEER YA DA BALİSTİK FÜZE DENEMESİ YAPMAYACAĞINI AÇIKLADI

Kuzey Kore'nin 'yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması ve ikili ilişkileri normalleştirme konularında ABD ile samimi görüşmeler yapmaya istekli olduğunu ifade ettiğini' belirten Chung, Kuzey Kore —ABD arasında görüşmeler sürerken Pyongyang'ın nükleer ya da balistik füze denemesi gibi hiçbir askeri provokasyonda bulunmayacağını de söylediklerini aktardı.

'GÜNEY KORE'YE NÜKLEER YA DA KONVANSİYONEL SİLAH SALDIRISI YAPMAMA SÖZÜ VERDİLER'

Chung "Buna ek olarak Kuzey Kore Güney Kore'ye sadece nükleer değil konvansiyonel silahla da saldırmama sözü verdi" diye konuştu.