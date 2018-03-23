Güney Kore'de bir eski lidere daha 'görevi kötüye kullanmaktan' tutuklama

Lee, Seul Merkezi Bölge Mahkemesi'nin savcılığın talebi üzerine 'rüşvet ve görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla tutuklama emri çıkarmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski Devlet Başkanı Lee, 2008-2013 yılları arasında görev yaptığı sırada istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden yaklaşık 10.3 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

Ex-S.Korean President Lee Myung-bak taken to detention center from his home shortly after a Seoul court issues arrest warrant for him, becoming the country’s fourth former president to be arrested for corruption pic.twitter.com/j0gSoU6oE7 — CGTN (@CGTNOfficial) 23 Mart 2018

Lee ayrıca kağıt üzerinde ağabeyi Lee Sang-eun'un sahibi olduğu oto yedek parçası şirketi DAS'ın kazanç sağlaması için statüsünü kullanmakla da itham ediliyor.

Hakkındaki bütün suçlamalardan hüküm giymesi durumunda Lee, 45 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Lee'nin halefi Park Geun-hye de geçen yıl yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla devlet başkanlığı görevinden azledilmişti.