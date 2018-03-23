Afganistan'da patlama: 15 ölü, 50 yaralı

Leşkergah şehrinde Nevruz kutlamaları kapsamında stadyumda bir spor müsabakası izledikten sonra dışarı çıkanları, bombalı saldırı vurdu.
Stadyumun dışında bombalı araçlı düzenlenen saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı.
Ayrıntılar geliyor…
Afganistan'ın Leşkergah şehrinde meydana gelen patlamada en az 15 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Leşkergah şehrinde Nevruz kutlamaları kapsamında stadyumda bir spor müsabakası izledikten sonra dışarı çıkanları, bombalı saldırı vurdu.
Stadyumun dışında bombalı araçlı düzenlenen saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı.
Ayrıntılar geliyor…
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