Hindistan'da bir aracın çarpmasıyla 100 yıllık bina çöktü: 10 ölü

Polis yetkilisi "Darbe o kadar şiddetliydi ki tüm bina çöktü" dedi.
Polis yetkilisi, kurtarma görevlilerinin 12 kişiyi enkazdan çıkardığını ancak 10 kişinin öldüğünü söyledi. 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
CCTV footage shows the moment Indore hotel crumbled to the ground. #ITVideo— India Today (@IndiaToday) April 1, 2018
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Ölenlerin çoğunun otel çalışanı ve müşteriler olduğu da belirtiliyor.
Ülkede sıklıkla düşük kaliteli inşaatlar ve güvenlik kurallarına uyulmaması sonucu bina çökmeleri yaşanıyor.
Eylül ayında Mumbai kentinde de 117 yaşındaki bir apartman çökmüş, yaklaşık 30 kişi olayda hayatını kaybetmişti.
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