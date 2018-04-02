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    Malala Yusufzay Svat Vadisi'nde

    Pakistan'ı 6 yıl sonra ilk kez ziyaret eden Nobel Barış Ödüllü Malala Londra'ya döndü

    © AFP 2018/ ABDUL MAJEED
    Asya & Pasifik
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    Taliban tarafından kız çocuklarının eğitim hakkını savunduğu için 2012'de başından vurulan Nobel Barış Ödüllü Malala Yusafzay 6 yıl sonra ülkesi Pakistan'a yaptığı 4 günlük ziyareti tamamladı. Ziyareti süresince memleketi Svat Vadisi'ne de giden Malala eğitimini sürdürdüğü İngiltere'nin başkenti Londra'ya döndü.

    Malala Yusufzay
    © REUTERS/ Suzanne Plunkett
    Nobel Barış Ödüllü Malala Yusufzay 6 yıl sonra ilk kez ülkesinde
    6 yıl sonra  ilk kez gittiği Pakistan'daki 4 günlük ziyaretini tamamlayan Malala Yusufzay ailesi ile birlikte başkent İslamabad'daki Benazir Butto Uluslararası Havalimanda Londra'ya kalkan uçağa binerek üniversite eğitimini sürdürdüğü Londra'ya döndü.

    Nobel Barış Ödüllü Malala 4 gün boyunca kaldığı otelden yoğun güvenlik önemleri altında havalimanına götürüldü. Zira ülkesindeki bazı kesimler Pakistan'ı Batı'da kötü gösterdiği iddiasıyla Malala'ya tepki de gösteriyordu.

    20 yaşındaki Malala hafta sonu kendisi için tahsis edilen ordu helikopteri ile bir zamanlar Taliban'ın kontrolünde olan memleketi Svat Vadisi'ne gitti.

     

    Malala Yusufzay, Svat Vadisi'ni ordu helikopteri ile ziyaret etti
    © AFP 2018/ ABDUL MAJEED
    Malala Yusufzay, Svat Vadisi'ni ordu helikopteri ile ziyaret etti

    Malala, Twitter mesajında memleketinin fotoğraflarını paylaşarak  'Bana göre dünyanın en güzel yeri' diye yazdı.

    ​Babası, annesi ve kardeşleri ile evleri önünde poz verdiği fotoğrafı da paylaşan Malala "Aile evimi gördüğüm, arkadaşlarımı ziyaret ettiğim ve tekrar bu toprağa ayak bastığım için çok mutluyum" dedi.

    Malala ayrıca bu anı 5 yıldan uzun süredir beklediğini ve bir gün döneceği ümidiyle sıklıkla haritada Pakistan'a baktığını söyledi. Malala, İngiltere'deki eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine temelli dönmeyi düşündüğünü daha önce de söylemişti. Malala ziyareti sırasında Başbakan Şahid Hakan Abbasi ile de görüşmüştü.

    MALALA YUSUFZAY KİMDİR?

    Malala, 9 Ekim 2012'de ülkenin kuzeyindeki memleketi Svat Vadisi'nde okuluna gitmek için bindiği otobüste kız çocuklarının eğitim hakkı konusundaki çalışmaları nedeniyle saldırıya uğramıştı.

    Taliban bölgedeki kız çocuklarının eğitim almasını engelliyordu

    Otobüse binen bir Taliban militanı Malala'ya adını sormuş, daha sonra genç kıza üç kez ateş etmişti. Başından yaralanan Malala, saldırıdan 6 gün sonra tedavi için İngiltere'ye götürülmüş, Birmingham'daki Kraliçe Elizabeth Hastanesinde yaklaşık 3 ay kalmış ve kafatasına metal bir plaka yerleştirilmişti. Mart 2013'te taburcu edilen Malala, ailesiyle Birmingham'a yerleşmiş ve tekrar okula başlamıştı.

    2014'te 17 yaşında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olarak tarihe geçen Malala Yusufzay, kazandığı 8 milyon kronluk (2.5 milyon lira) ödülü Pakistan'daki okullara bağışlayacağını açıklamıştı.

    Özellikle kız çocuklarının eğitimi konusunda sembol bir isim haline gelen Malala, kendi adına açılan vakıf vasıtasıyla kalkınmakta olan ülkelerin birçoğunda kızların okula gidebilmesi için çalışmalar yapıyor.

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    Etiketler:
    Ziyaret, Nobel, Taliban, Şahid Hakan Abbasi, Malala Yusufzay, Pakistan, İngiltere
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