Ermenistan muhalefeti: Sadece Sarkisyan'ın gidiş takvimini görüşürüz

Ermenistan'da devlet başkanlığından başbakanlığa geçerek iktidarını devam ettiren Serj Sarkisyan, dinmeyen protestolar üzerine diyalog çağrısı yaptı. Muhalefet liderlerinden Nikol Paşinyan ''Ancak görevi bırakma takvimi konusunda diyalog kurabiliriz'' dedi.

Ermenistan'da Sarksiyan'a yönelik protestolar devam ederken 9. gün olan cuma günü toplamdaki gözaltı sayısının 223'ü bulduğu açıklandı.

Gözaltı sayısını duyuran polis sözcüsü Edgar Canoyan, barikatlar kurarak ya da araçlarıyla yolları kapatan eylemcilerin gözaltına alındığını söyledi. Gözlatındakilerin daha sonra serbest bırakıldığına dair haberler de geldi.

LIVE: Protesters rally against Armenian PM Sargsyan in #Yerevan https://t.co/JQUOZHvIZt — Ruptly (@Ruptly) April 21, 2018

Cuma günü yolların kapatılması çağrısını yapan muhalefet lideri Nikol Paşinyan, başbakanlığı onaylanan eski cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın diyalog çağrısına, ancak görevi bırakma süresi konusunda diyaloğa hazır oldukları yanıtını verdi.

Nikol Pashinyan with a huge group is now in the downtown core, near Opera Square. #RejectSerzh #YerevanProtests #Armenia Video by Roubina Margossian. pic.twitter.com/OiAN8j1gh0 — EVN Report (@evn_report) 21 Nisan 2018

MUHALEFETİN 4 ŞARTI

Sarkisyan'ın iki dönem devlet başkanlığı görevini tamamlaması ardından başbakanlık görevinin parlamentoda onaylanmasını protesto edenlere önderlik eden Paşinyan, iktidar partisiyle sadece kendi şartları üzerinden görüşebileceklerini belirtti.

Nikol Pashinyan with a very large is now near Lambada Bridge in Yerevan, another group from Nork is moving toward them. The city is extremely tense today. Here is an earlier video of Pashinyan's group near Avan #RejectSerzh #YerevanProtests #Armenia pic.twitter.com/g5SXOJrq9R — EVN Report (@evn_report) 21 Nisan 2018

Paşinyan, 4 şartlarını şöyle sıraladı:

1) Başbakanın (Sarkisyan) istifa etmesi…

2) Parlamentonun başbakanlık görevine 'halktan aday' seçmesi…

3) Geçici hükümetin kurulması ve bir uzlaşıyla hükümet programının onaylanmaması…

4) Bunların sonucunda otomatik olarak erken parlamento seçimlerinin yapılması…

'SARSINTI YAŞAMADAN İKTİDAR DEVRİ İÇİN'

Paşinyan, ''İktidarın halka sarsıntısız bir şekilde devredilmesi ancak bu şekilde sağlanabilir. Bugünkü gösterilere katılımın şimdiye kadarkilere göre çok daha fazla olduğuna dikkat çekerim'' dedi.

'SİYASİ CESETLE DİYALOG KURULMAZ'

Sarkisyan'ın diyalog çağrısına ''Sadece görevi bırakma takvimi konusunda görüşmeye hazırız'' yanıtını veren Paşinyan, "Ölü veya ölüme çok yakın olan iktidarın tarafımıza diyalog önerisinde bulunması komik. Siyasi cesetle diyalog kurulmaz'' çıkışını yaptı.

'SADECE 4 ŞARTIMIZI GÖRÜŞÜRÜZ'

Muhalif lider, bu ifadelerin herhangi bir diyaloğun kurulmayacağı anlamına gelmediğini söyleyerek şu izahı getirdi:

"Sarkisyan'ın istifa sürelerini ve buna bağlı şartları elbette ki görüşmeye hazırız. Birincisi, Sarkisyan istifa eder, ikincisi, parlamento halk arasından başbakan adayı seçer, üçüncüsü, geçici hükümet kurulur, dördüncüsü de parlamento, hükümet programını kabul etmez ve ardından yasal olarak erken parlamento seçimi yapılır. İktidarın halka sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlamak için bu noktaları Cumhuriyetçi Parti temsilcileriyle görüşmeye hazırız.''