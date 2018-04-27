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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in

    Gözler Kuzey Kore- Güney Kore sınırında: Liderler Kim ve Moon bir araya geldi

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
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    Kore Yarımadası'nda barış umudunu yeniden yeşerten tarihi bir zirve düzenleniyor. Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore lideri Moon sınırda bir araya geldi, 2007'den bu yana bir ilke imza attı. Kim de Kore Savaşı'nda bu yana Güney Kore toprağına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu.

    ​Kore Yarımadası'nda nükleer denemelerin iyice gerginleştirdiği atmosferi yumuşatan Olimpiyat ve K-Pop diplomasisinin ardından haftalardır planlanan tarihi görüşme hayata geçti. Öncesinde nükleer denemelerin durdurulması, sınırdaki propaganda yayınlarına son verilmesi gibi adımların atıldığı görüşmenin ana gündem maddelerini ilişkilerin geliştirilmesi ve nükleer silahsızlanma oluşturuyor. Masadan barış anlaşmasıyla kalkılması umudu da var.

    1910- 1945 arasındaki Japonya sömürgesi dönemini takip eden 1950-1953 Kore Savaşı'ndan bu yana bölünmüş halde olan yarımadanın liderleri Kim Jong-un (Kuzey Kore) ve Moon Jae-in (Güney Kore) ilk kez ateşkes köyü Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'nde (Peace House) yerel saatle 09.30'da bir araya geldi.

    • Kim böylece Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olarak tarihe geçti. Bunun ardından Kim, Moon'u kısa süre sınırın Kuzey Kore tarafına davet etti. Akabinde liderler el ele tutuşarak yeniden Güney Kore tarafına geçti.
      Kim böylece Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olarak tarihe geçti. Bunun ardından Kim, Moon'u kısa süre sınırın Kuzey Kore tarafına davet etti. Akabinde liderler el ele tutuşarak yeniden Güney Kore tarafına geçti.
      © REUTERS /
    • Kim'i Barış Evi'nde Güney Kore askerlerinden oluşan tören mangası karşıladı.
      Kim'i Barış Evi'nde Güney Kore askerlerinden oluşan tören mangası karşıladı.
      © REUTERS /
    • Misafir defterine yazan Kuzey Kore lideri Kim Yeni bir tarih başlıyor ifadesini kullandı.
      Misafir defterine yazan Kuzey Kore lideri Kim "Yeni bir tarih başlıyor" ifadesini kullandı.
      © REUTERS /
    • Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, zirvenin barışa yönelik ilerleme kaydetmesinden umutlu olunduğu belirtildi.
      Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, zirvenin barışa yönelik ilerleme kaydetmesinden umutlu olunduğu belirtildi.
      © REUTERS /
    • Panmunjom'a gitmek üzere başkanlık konutundan ayrılan Güney Kore lideri Moon
      Panmunjom'a gitmek üzere başkanlık konutundan ayrılan Güney Kore lideri Moon
      © REUTERS / Jorge Silva
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    © REUTERS /
    Kim böylece Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olarak tarihe geçti. Bunun ardından Kim, Moon'u kısa süre sınırın Kuzey Kore tarafına davet etti. Akabinde liderler el ele tutuşarak yeniden Güney Kore tarafına geçti.

    Liderlerin yerel saatle 10.30'da resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

    Bu arada  Kim'e, ülkeyi Güney Kore'nin şubatta ev sahipliği yaptığı PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden kardeşi Kim Yo-Jong'un ve ülkeyi yurt dışı ziyaretlerde temsil eden Meclis Başkanı Kim Yong-nam'ın da bulunduğu 9 kişilik bir delegasyon eşlik ediyor. Güney Kore'nin 7 kişilik heyetinde ise savunma bakanı ve birleşme bakanı yer alıyor.

    Öte yandan görüşmenin ardından ayrı ayrı öğle yemeği yiyecek olan taraflar, öğle arasından sonra tekrar bir araya gelerek birlikte ağaç dikecek. İki ülkeden getirilen toprakların serpileceği çam fidanın dikileceği yerin yanına "Buraya barışı ve refahı ekiyoruz" yazılı bir anıt taşı konulacak.

    İki ülke liderleri bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce birlikte kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecekler. Zirve Moon'un ev sahipliğinde yapılacak akşam yemeğiyle sona erecek.

    Bu arada akşam yemeğinde servis edilecek yemekler de ayrı bir önem ve anlam taşıyor. Sözgelimi 'naengmyeon' adlı yemek, Moon'un talebi üzerine özellikle menüye dahil edildi. İsviçre yemeği olan 'rösti'nin Kuzey Kore 'versiyonu' da Kim için hazırlandı. Böylece Kuzey Kore ilk kez Kim'in çocukluğunu İsviçre'de geçirdiğine dair haberleri doğrular nitelikte bir harekete imza attı.

    Üzerinde Birleşik Kore haritasının olduğu mango mousse tatlısı ise Japonya ile krize yol açtı. Japonya Dışişleri, haritaya iki tartışmalı adanın (Takeşime ve Dokdo) da dahil edildiği gerekçesiyle resmi şikayetini iletti ve tatlının servis edilmemesini istedi. 

    Bununla birlikte görüşmenin yapılacağı salonun dekoru da, yarımadayı on yıllarca sömürgesi olarak kullanan Japonya'ya 'selam çakar' nitelikte. 2018 yılını işaret etmesi için 2.018 mm genişliğindeki oval bir masanın etrafına dizilen ceviz sandalyelerde yine Birleşik Kore haritası ve söz konusu iki adanın işlendiği görülüyor.

    Kim- Moon görüşmesi, bir Kuzey Kore ve Güney Kore lideri arasında Kore Savaşı'ndan bu yana düzenlenen 3. zirve olma özelliği taşıyor. İlk olarak 2000'de Kim'in babası Kim Jong-il ve Güney Kore'nin o dönemki lideri Kim Dae-jung görüşmüştü. 3 gün süren görüşmede ortak ekonomi projeleri ve savaş sebebiyle ayrılmış ailelerin bir araya getirilmesi üzerinde mutabık kalınmıştı. Kim Dae-jung, Kuzey Kore politikası nedeniyle 2000 Nobel Barış Ödülü'ne de layık görülmüştü.

    Ekim 2007'de de yine Kim Jong-il, Kim Dae-jung'un liberal halefi ve şimdiki lideri Moon'un akıl hocası Roh Moo-hyun'la bir araya gelmişti. Roh, askerden arındırılmış bölgeyi geçerek Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitmişti. Liderler barış anlaşması imzalama çabaları ve bir dizi işbirliği projeleri üzerinde uzlaşmıştı ama bu projelerin çoğu Roh'un halefinin Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir politika izlemeyi tercih etmesi üzerine yarıda kalmıştı.

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