Kayıt
13:08 02 Mayıs 2018
Ankara+ 26°C
İstanbul+ 17°C
Canlı Yayın
    Arama
    Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju

    Kuzey Kore lideri Kim eşinin yolunu kapayan fotoğrafçıyı elinin tersiyle itti

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 31

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçen hafta Güney Kore lideri Moon Jae-in ile birlikte sınırdaki Panmunjom'da yaptığı tarihi zirve sırasında çekilen ilginç bir görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Kim, Güney Koreli mevkidaşı Moon ile el sıkışmak için gelen eşi Ri Sol Ju'nun önünü kesen foto muhabirini elinin tersi ile itiyor.

    Kuzey Kore lideri Kim'in geçen hafta Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile birlikte gerçekleştirdiği tarihi zirve sırasında bir foto muhabirini elinin tersiyle ittiği anların görüntüleri yayımlandı.

    ​​Görüntülerde Moon'un eşi Kim Jung-sook ile Kim'in eşi Ri Sol Ju içeriye girerken bir foto muhabirinin First Lady'lerin fotoğraflarını çekmek için Moon'un önüne geçtiği görülüyor.

    Bu durumu fark eden Kim ise Moon ile el sıkışmak için gelen 28 yaşındaki eşine yol açmak için foto muhabirini elinin tersi ile itiyor. Fotoğrafçı ise tepkinin ardından köşeye çekiliyor.

    Tarihi zirvede liderler, iki ülke arasındaki 65 yıllık ateşkesi barış anlaşmasına çevirmek ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için birlikte çalışma sözü vermiş, Kuzey Kore ayrıca Punggye-ri nükleer tesisini kapatmayı planladığını açıklamıştı.

    Zirvede iki ülkenin First Lady'leri de ilk kez görüşmüştü.

    Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un eşi Kim Jung-suk
    © REUTERS /
    Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un eşi Kim Jung-suk

     

    İlgili konular:

    Moon: Güney Kore'deki ABD askerlerinin barış anlaşmasıyla ilgisi yok
    Erdoğan: Kanal İstanbul'da Güney Kore'nin yer alması iftihar vesilesi olacak
    Türkiye ile Güney Kore arasında 4 anlaşma
    Kuzey Kore sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldırıyor
    Etiketler:
    Gazeteci, Moon Jae-in, Ri Sol-ju, Kim Jong-un, Güney Kore, Kuzey Kore
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    1 Mayıs'ı SSCB’de nasıl kutluyorlardı?
    1 Mayıs'ı SSCB’de nasıl kutluyorlardı?
    Karikatür
    Batı ülkeleri kimyasal saldırıyı yalanlayan tanıklara nasıl tepki verdi?
    SVD
    Sade, güvenilir ve ölümcül: Otomatik Dragunov tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam