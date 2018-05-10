Malezya'da 92 yaşındaki eski başbakan Mahathir Muhammed geri döndü

Malezya'da erken seçimin galibi eski başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki Pakatan Harapan'ın (Umut İttifakı) oldu. Başbakan olarak göreve başlaması beklenen 92 yaşındaki Mahathir Muhammed aynı zamanda dünyanın en yaşlı seçilmiş lideri olacak.

© REUTERS / Olivia Harris Malezya Başbakanı, yolsuzluk suçlamalarından aklandı

Emekli olmasına rağmen bir zamanlar öğrencisi olan ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle zor durumda bulunan Malezya Başbakanı Necip Rezak karşısında muhaliflerin adayı olarak yarışan eski başbakan Mahathir Muhammed Malezya'daki erken seçimin galibi oldu.

Resmi sonuçlara göre Mahathir'in adayı olduğu merkez sol eğilimli 'Umut İttifakı' Malezya parlamentosundaki 222 koltuktan 113'ünü kazandı.

Ülkenin 1957'deki bağımsızlığından bu yana iktidarda olan sağ koalisyon Barisan Nasional (Ulusal Cephe) ise 79 koltuk elde etti.

Başkent Kuala Lumpur'da zaferini açıklayan Muhammed ittifakının ' sadece birkaç oy fazlayla değil, azımsanmaycak bir çoğunluk' ile seçimi kazandığını' ifade etti.

Bugün başbakan olarak yemin etmesi beklenen Muhammed yeni hükümetin hapisteki muhalif siyasetçi Enver İbrahim'i serbest bırakıp afedeceğini de açıkladı.

© REUTERS / Lai Seng Sin Mahathir Muhammed

REZAK: HALKIN KARARINI KABUL EDİYORUZ

© REUTERS / Olivia Harris Malezya Başbakanı'ndan yolsuzluk iddialarına yanıt: Ben de insanım

Malezya Başbakanı Necip Rezak ise yenilgiyi kabul ettiklerini 'halkın kararını kabul ediyoruz' sözleriyle duyurdu.

Ancak hiçbir partinin seçimde mutlak çoğunluğu elde edememesi nedeniyle Malezya Kralı yeni hükümetin başbakanını belirleyecek.

Rezak da yaptığı açıklamada "Ulusal Cephe Kral'ın kararı ne olursa olsun saygı duyacak. Tüm Malezyalılara sakin olmaları ve en iyi seçeneği belirleyeceği konusunda kralın bilgeliğine güvenmeleri uyarısını yapıyorum" dedi.

© REUTERS / Athit Perawongmetha Necip Rezak

REZAK'A YÖNELİK YOLSUZLUK SUÇLAMALARI

Mahathir Muhammed, '1Malaysia Development Berhad' (1MDB) skandalı olarak anılan olayın ardından 2015'te siyasete geri dönmüştü.

Başbakan Rezak, Sarawak Report adlı yerel haber portalı ve Sunday Times gazetesince kendi kurduğu ve hükümete bağlı olan stratejik gelişim şirketi olan 1MDB'den 700 milyon doları kişisel banka hesaplarına aktarmakla suçlanmıştı.

Rezak suçlamayı reddetse ve Malezyalı yetkililrce aklansa da 1MDB hakkında bazı ülkelerdeki incelemeler sürmüştü. Rezak ülkesindeki soruşturmaya müdahale ile de suçlanmıştı.

Mahathir Muhammed 22 yıl boyunca eski partisi Ulusal Cephe'nin liderliğini 1981'den istifa ettiği 2003'e kadar sürdürmüştü.