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    Malezya'da seçimin galibi muhalif ittifak Pakatan Harapan destekçileri kutlama yaptı

    Malezya'da 92 yaşındaki eski başbakan Mahathir Muhammed geri döndü

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
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    Malezya'da erken seçimin galibi eski başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki Pakatan Harapan'ın (Umut İttifakı) oldu. Başbakan olarak göreve başlaması beklenen 92 yaşındaki Mahathir Muhammed aynı zamanda dünyanın en yaşlı seçilmiş lideri olacak.

    Malezya Başbakanı Necip Rezak
    © REUTERS / Olivia Harris
    Malezya Başbakanı, yolsuzluk suçlamalarından aklandı
    Emekli olmasına rağmen bir zamanlar öğrencisi olan ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle zor durumda bulunan Malezya Başbakanı Necip Rezak karşısında muhaliflerin adayı olarak yarışan eski başbakan Mahathir Muhammed Malezya'daki erken seçimin galibi oldu.

    Resmi sonuçlara göre Mahathir'in adayı olduğu merkez sol eğilimli  'Umut İttifakı' Malezya parlamentosundaki 222 koltuktan 113'ünü kazandı.

    Ülkenin 1957'deki bağımsızlığından bu yana iktidarda olan sağ koalisyon Barisan Nasional (Ulusal Cephe) ise 79 koltuk elde etti.

    Başkent Kuala Lumpur'da zaferini açıklayan Muhammed ittifakının ' sadece birkaç oy fazlayla değil, azımsanmaycak bir çoğunluk' ile seçimi kazandığını' ifade etti.

    Bugün başbakan olarak yemin etmesi beklenen Muhammed yeni hükümetin hapisteki muhalif siyasetçi Enver İbrahim'i serbest bırakıp afedeceğini de açıkladı.

    Mahathir Muhammed
    © REUTERS / Lai Seng Sin
    Mahathir Muhammed

    REZAK: HALKIN KARARINI KABUL EDİYORUZ

    Malezya Başbakanı Necip Rezak
    © REUTERS / Olivia Harris
    Malezya Başbakanı'ndan yolsuzluk iddialarına yanıt: Ben de insanım
    Malezya Başbakanı Necip Rezak ise yenilgiyi kabul ettiklerini 'halkın kararını kabul ediyoruz' sözleriyle duyurdu.

    Ancak hiçbir partinin seçimde mutlak çoğunluğu elde edememesi nedeniyle Malezya Kralı yeni hükümetin başbakanını belirleyecek. 

    Rezak da yaptığı açıklamada "Ulusal Cephe Kral'ın kararı ne olursa olsun saygı duyacak. Tüm Malezyalılara sakin olmaları ve en iyi seçeneği belirleyeceği konusunda kralın bilgeliğine güvenmeleri uyarısını yapıyorum" dedi.

    Necip Rezak
    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    Necip Rezak

    REZAK'A YÖNELİK YOLSUZLUK SUÇLAMALARI

    Mahathir Muhammed, '1Malaysia Development Berhad' (1MDB) skandalı olarak anılan olayın ardından 2015'te siyasete geri dönmüştü.

    Başbakan Rezak, Sarawak Report adlı yerel haber portalı ve Sunday Times gazetesince  kendi kurduğu ve hükümete bağlı olan stratejik gelişim şirketi olan 1MDB'den 700 milyon doları kişisel banka hesaplarına aktarmakla suçlanmıştı.

    Rezak suçlamayı reddetse ve Malezyalı yetkililrce aklansa da 1MDB hakkında bazı ülkelerdeki incelemeler sürmüştü. Rezak ülkesindeki soruşturmaya müdahale ile de suçlanmıştı.

    Mahathir Muhammed 22 yıl boyunca eski partisi Ulusal Cephe'nin liderliğini 1981'den istifa ettiği 2003'e kadar sürdürmüştü.

    Etiketler:
    Erken seçim, Pakatan Harapan, Milli Cephe (Barisan Nasional), Mahathir Muhammed, Necip Rezak, Malezya
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