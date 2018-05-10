Malezya'da 92 yaşındaki eski başbakan Mahathir Muhammed geri döndü

Resmi sonuçlara göre Mahathir'in adayı olduğu merkez sol eğilimli 'Umut İttifakı' Malezya parlamentosundaki 222 koltuktan 113'ünü kazandı.
Ülkenin 1957'deki bağımsızlığından bu yana iktidarda olan sağ koalisyon Barisan Nasional (Ulusal Cephe) ise 79 koltuk elde etti.
Başkent Kuala Lumpur'da zaferini açıklayan Muhammed ittifakının ' sadece birkaç oy fazlayla değil, azımsanmaycak bir çoğunluk' ile seçimi kazandığını' ifade etti.
Bugün başbakan olarak yemin etmesi beklenen Muhammed yeni hükümetin hapisteki muhalif siyasetçi Enver İbrahim'i serbest bırakıp afedeceğini de açıkladı.
REZAK: HALKIN KARARINI KABUL EDİYORUZ
Ancak hiçbir partinin seçimde mutlak çoğunluğu elde edememesi nedeniyle Malezya Kralı yeni hükümetin başbakanını belirleyecek.
Rezak da yaptığı açıklamada "Ulusal Cephe Kral'ın kararı ne olursa olsun saygı duyacak. Tüm Malezyalılara sakin olmaları ve en iyi seçeneği belirleyeceği konusunda kralın bilgeliğine güvenmeleri uyarısını yapıyorum" dedi.
REZAK'A YÖNELİK YOLSUZLUK SUÇLAMALARI
Mahathir Muhammed, '1Malaysia Development Berhad' (1MDB) skandalı olarak anılan olayın ardından 2015'te siyasete geri dönmüştü.
Başbakan Rezak, Sarawak Report adlı yerel haber portalı ve Sunday Times gazetesince kendi kurduğu ve hükümete bağlı olan stratejik gelişim şirketi olan 1MDB'den 700 milyon doları kişisel banka hesaplarına aktarmakla suçlanmıştı.
Rezak suçlamayı reddetse ve Malezyalı yetkililrce aklansa da 1MDB hakkında bazı ülkelerdeki incelemeler sürmüştü. Rezak ülkesindeki soruşturmaya müdahale ile de suçlanmıştı.
Mahathir Muhammed 22 yıl boyunca eski partisi Ulusal Cephe'nin liderliğini 1981'den istifa ettiği 2003'e kadar sürdürmüştü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)