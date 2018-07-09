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21:24 09 Temmuz 2018
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    ABD-Çin

    ‘Çin basını ticaret savaşı yüzünden Trump hakkında eleştirileri yumuşatma talimatı aldı' iddiası

    © REUTERS / Carlos Barria
    Asya & Pasifik
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    Pekin ile Washington arasındaki ‘ticaret savaşının' fitilinin geçen hafta ateşlenmesinden sonra Çin basınının hükümetten ABD Başkanı Donald Trump hakkında saldırgan bir dil kullanmama ve ABD liderine yönelik eleştirileri yumuşatma talimatı aldığı ileri sürüldü.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    ABD ile Çin arasında ticaret savaşı resmen başladı
    ABD Başkanı Donald Trump mart ayında yaptığı "Ticaret savaşları iyidir" açıklamasının ardından cuma günü Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik yaklaşık 34 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı.

    South China Morning Post gazetesinin ismi belirtilmeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Pekin, ‘savaşın' fitilinin ateşlenmesine rağmen Trump hakkında yoğun bir eleştirel yaklaşımdan kaçınıyor. Çin basını, ABD liderine yönelik kaba ve hakaret içerikli söylemlerde bulunmama ve halihazırda zor olan durumu ‘karşılıklı hakaret' durumuna çevirmeme talimatı aldı.

    Gazeteye konuşan Kaynak "Trump'a karşı saldırgan bir dil kullanmamamız söylendi" dedi.

    Çinli yetkililer ve Çin basının, ABD yönetiminin ticarete yönelik politikasını aktif bir şekilde eleştirmelerine rağmen mevcut durumdan Trump'ı suçlamadığı belirtilen haberde, basının kötü bir dil kullanmasının durumu daha da zorlaştırmasından endişe duyulduğu kaydedildi.

    Gazeteye konuşan devlet basın kuruluşlarından iki diğer kaynak da bu iddiayı doğrulamadı. Kaynaklar ‘ticaret savaşını' nasıl aktarmaları ve Trump'a yönelik nasıl bir dil kullanmaları yönünde bir talimat almadıklarını ifade etti.

    Etiketler:
    gazete, basın, eleştiri, ABD Başkanı Donald Trump, Çin, ABD
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