'Kuzey Kore ekonomisi yüzde 3.5 küçüldü, bu son 20 yılın en kötü göstergesi'

Kuzey Kore ekonomisinin uygulanan yaptırımlar ve etkili kuraklık yüzünden geçtiğimiz yıl yüzde 3.5 küçüldüğü, bunun son 20 yılın en kötü göstergesi olduğu belirtildi.

© REUTERS / Leah Millis ABD'den Kuzey Kore yaptırımlarının hafifletilmesi taleplerine ret

Kuzey Kore ekonomisi 2016'da yüzde 3.9 büyümüştü.

Güney Kore Merkez Bankası, Kuzey Kore ekonomisinin geçtiğimiz 2017 yılında yüzde 3.5 küçüldüğünü bildirdi. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın verdiği bilgiye göre daha kötü gösterge, ekonominin bir yılda yüzde 6.5 oranda küçüldüğü 1997 yılında olmuştu.

Güney Kore Merkez Bankası temsilcisi, "Küçülme, kömür üretimi ile ağır ve kimya endüstrisindeki düşüşle ilgili, çünkü Birleşmiş Milletler nükleer ve füze alanındaki faaliyetten dolayın daha sert yaptırımlar uyguladı" diye açıkladı.

Diğer yandan Güney Kore ekonomisinin geçen yıl yüzde 3.1 büyüdüğü aktarıldı.