Aşırı sıcakla boğuşan Japonya'da ülke tarihinin en yüksek sıcaklık değeri gözlendi

Bundan önceki sıcaklık rekorunun 2013'te Koçi prefektörülüğündeki Şimanto'da görülen 41.0 derecelik sıcaklık olduğu belirtildi.
Gifu prefektörülüğünde de sıcaklığın 40.5 dereceye yükseldiği belirtildi.
ÖLÜ SAYISI 40'I GEÇTİ
Kyodo'nun ve yerel yetkililerin aktardığına göre aşırı sıcaklar ülke genelinde 40'tan fazla kişinin ölümüne yol açtı.
Binlerce kişi ise çeşitli rahatsızlardan dolayı hastaneye kaldırıldı.
Sadece cumartesi günü güneş çarpması nedeniyle 11 kişinin öldüğü açıklandı. Yerel yetkililere göre bugün de Tokyo çevresinde yaşayan ve tamamı yaşlı olan 3 kişi yaşamını yitirdi.
Tokyo İtfaiyesi sadece pazar gübü 3125 noktaya ambulans sevk ettiğini duyurdu.
Kurum insanlara güneş çarpmasına karşı önlem almaları ve sık sık su içmelerini tavsiye etti.
GÜNEY KORE'DE 111 YIL SONRA EN YÜKSEK SICAKLIK
Bu arada sıcak hava dalgasının Güney Kore'de de etkili olmaya başladığı bildirildi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, ülkenin kuzey doğusundaki Gangneung şehrinde gündüz en düşük sıcaklık 31 derece ölçüldü. Bunun ülkede modern meteorolojik ölçümlere geçilen 1907'den beri ölçülen en yüksek değer olduğu kaydedildi.
Başkent Seul'de de gündüz en düşük sıcaklık 29.2 dereceye kadar çıktı. Bunun da şehrin tarihinde görülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)