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12:12 23 Temmuz 2018
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    Japonya aşırı sıcakla boğuşuyor

    Aşırı sıcakla boğuşan Japonya'da ülke tarihinin en yüksek sıcaklık değeri gözlendi

    © AP Photo / Koji Sasahara
    Asya & Pasifik
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    Japonya'da ay başından beri onlarca kişinin yaşamını yitirdiği sıcak hava dalgası, etkili olmaya devam ediyor. Başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama'da 41.1 derece ölçülen hava sıcaklığı, ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde sıcaklıktan etkilenerek hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40'ı geçti.

    Japonya- Sel felaketi
    © AFP 2018 / Martin BUREAU
    Japonya'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 195'e yükseldi
    Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo'nun kuzeyindeki Saitama prefektörlüğüne bağlı Kugayama şehrinde 41.1 derece ölçülen hava sıcaklığı, ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti.

    Bundan önceki sıcaklık rekorunun 2013'te  Koçi prefektörülüğündeki Şimanto'da görülen 41.0 derecelik sıcaklık olduğu belirtildi.

    Gifu prefektörülüğünde de sıcaklığın 40.5 dereceye yükseldiği belirtildi.

    ÖLÜ SAYISI 40'I GEÇTİ

    Kyodo'nun ve yerel yetkililerin aktardığına göre aşırı sıcaklar ülke genelinde 40'tan fazla kişinin ölümüne yol açtı.

    Binlerce kişi ise çeşitli rahatsızlardan dolayı hastaneye kaldırıldı. 

    Sadece cumartesi günü güneş çarpması nedeniyle 11 kişinin öldüğü açıklandı. Yerel yetkililere göre bugün de Tokyo çevresinde yaşayan ve tamamı yaşlı olan 3 kişi yaşamını yitirdi.

    Tokyo İtfaiyesi sadece pazar gübü  3125 noktaya ambulans sevk ettiğini duyurdu.

    Kurum insanlara güneş çarpmasına karşı önlem almaları ve sık sık su içmelerini tavsiye etti.

    GÜNEY KORE'DE 111 YIL SONRA EN YÜKSEK SICAKLIK

    Bu arada sıcak hava dalgasının Güney Kore'de de etkili olmaya başladığı bildirildi.

    Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, ülkenin kuzey doğusundaki Gangneung şehrinde gündüz en düşük sıcaklık 31 derece ölçüldü. Bunun ülkede modern meteorolojik ölçümlere geçilen 1907'den beri ölçülen en yüksek değer olduğu kaydedildi.

    Başkent Seul'de de gündüz en düşük sıcaklık 29.2 dereceye kadar çıktı. Bunun da şehrin tarihinde görülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.

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    Etiketler:
    Aşırı sıcaklar, Güney Kore, Japonya
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