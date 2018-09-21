Kayıt
14:25 21 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Shuang

    Çin'den ABD'ye yaptırım yanıtı: Yaptırımları hemen kaldırmazsanız sonuçlarına katlanırsınız

    © AP Photo / Andy Wong
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 102

    Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yla olan askeri işbirliği nedeniyle Pekin'e yönelik yaptırım kararı alan ABD'yi uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada yaptırımların hemen kaldırılmaması halinde Washington'ın bunun 'sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı' ifade edildi.

    S-400- Hmeymim
    © AFP 2018 / Paul GYPTEAU
    ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı
    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang olağan basın brifinginde ABD'ye Pekin'e yönelik yeni yaptırımını 'bir an önce kaldırması' uyarısında bulundu.

    Dün üst düzey bir ABD'li yetkili Çin Savunma Bakanlığı'na bağlı Ekipman Geliştirme Departmanı ve kurumun Direktörü Li Shangfu'ya Rusya'dan hava savunma sistemi (S-400) ve savaş uçağı ((Sukhoi Su-35) satın aldıkları gerekçesiyle yaptırım uyguladıklarını duyurmuş, Çin'in bu adımının kısaca CAATSA olarak bilinen 'Yaptırımlar Aracılığıyla ABD'nin Düşmanlarına Karşılık Vermek" isimli yasanın ihlali olduğu savunulmuştu.

    'ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN TEMEL İLKELERİNİN AĞIR İHLALİ'

    "Çin, ABD'nin mantıksız eylemleri nedeniyle güçlü bir öfke duyuyor" diyen Çin Dışişleri Sözcüsü Shuang "ABD'yi hatalarını bir an önce düzeltmesi, yaptırımları kaldırması için uyarıyoruz. Aksi takdirde ABD bunun sonuçlarına katlanacak" dedi.

    Konu hakkında ABD'ye protesto notası yolladıklarını da duyuran sözcü  " ABD'nin eylemleri uluslararası ilişkilerin temel ilkelerini ağır şekilde ihlal etti. ABD'nin eylemleri  Çin ordusu ile ABD arasındaki ilişkileri önemli ölçüde zayıflattı" ifadelerini kullandı.

    Çin- ABD
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD 200 milyar dolarlık Çin ürününe daha vergi uygulayacak
    Sözcü Rusya ile Çin'in savunma alanı da dahil işbirliğinin uluslararası hukuku ihlal ermediğini ve üçüncü ülkelere yönelik olmadığını vurgulayarak, ABD'nin yaptırımlarına rağmen Moskova ile işbirliğini geliştirmeyi sürdüreceklerini duyurdu.

    İLK KEZ RUSYA DIŞINDA BİR ÜLKEYE CAATSA KAPSAMINDA YAPTIRIM UYGULANDI

    ABD'li yetkililer ilk kez CAATSA kapsamında  Rusya dışında üçüncü bir ülkenin cezalandırıldığını belirtmişti. ABD'nin bu adımı Washington-Pekin hattında giderek büyüyen ticaret savaşı gölgesinde gerçekleşmişti.

    İki ülke hafta başında kaşılıklı olarak birbirlerinin mallarına ek gümrük vergisi uygulama kararı almış, Washington 200 milyar değerindeki Çin'den ithal edilen mallara, Pekin de 60 milyar dolar değerindeki ABD mallarına yeni tarifeler getirmişti.

    İlgili konular:

    Çin, ABD devlet tahvillerine yatırımını 7.7 milyar dolar kıstı
    ABD, Rusya ve Çin'i siber güvenlik stratejisindeki başlıca tehditler listesine aldı
    'ABD-Çin ticaret savaşı 20 yıl sürebilir’
    Etiketler:
    CAATSA, Uyarı, Yaptırım, Sukhoi Su-35S, S-400, Geng Shuang, ABD, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Cilvegözü Sınır Kapısı Önünde Taksici Eylemi
    Taksicilerden Cilvegözü Sınır Kapısı önünde 'korsan' eylemi: Para kazanamıyoruz
    Karikatür
    Trump, 'ABD tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük hatayı' açıkladı
    Orenburg şalı
    'Orenburg Şalı': Ural halklarının sıcak tutan gelenekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet