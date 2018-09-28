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17:47 28 Eylül 2018
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    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte

    Filipinler lideri Duterte'den itiraf: Tek günahım yargısız infazlar

    © REUTERS / Lean Daval Jr.
    Asya & Pasifik
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    Ülkesindeki uyuşturucu ile mücadele operasyonlar neeniyle Batı ülkeleri ve hak örgütlerinin hedefindeki Filipinler lideri Rodrigo Duterte ilk kez operasyonlar sırasında hükümet güçlerinin yargısız infazlarını kabul etti. Duterte "Tek günahım yargısız infazlar" dedi.

    Kadınlara yönelik ayrımcı konuşmalar ve uzlaşamadığı yetkililer hatta devlet başkanlarına ettiği küfürlerle tanınan ve ülkedeki uyuşturucu ile mücadele operayonlarında binlerce kişinin yargısız infazla öldürülmesiyle suçlanan Duterte ilk kez resmen yargısız infazları kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı saryında hükümet görevlilerine yönelik bir konuşamsı sırasında Duterte orduya liderliğinden memnun değillerse kendisini görevden almaları konusunda meydan okuyarak "Orduya dedim ki 'benim suçum ne?' Tek bir peso bile çaldım mı? Tek günahım yargısız infazlar" dedi

    ​Daha önceki konuşmalarında görev sırasında adam öldüren polisleri koruyacağı sözünü veren Duterte ülkede hükümet destekli gerçekleştiği öne sürülen yargısız infazları hep reddetmişti.

    Obama Duterte
    © Fotoğraf : Twitter
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    Duterte konuşmasında uyuşturucu ile olan savaşını yakın zamanda sonlandırmayacağını da söyledi.

    Filipinler lideri "Sona ermeyecek. Daha önce de söylediğim gibi ben bu işe ömrümü ve devlet başkanlığımı koydum" ifadelerini kullandı.

    CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ: ŞAKA YAPTI, CİDDİYE ALMAYIN

    Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Harry Roque, Duterte'nin 'şaka yaptığını' ve sözlerinin 'ciddiye alınmaması' gerektiğini savundu. İnsan hakları örgütlerine göre çoğu küçük çaplı satıcı ve kullanıcı olan binlerce kişi  hükümet destekli operasyonlarda yargısız infazlar sonucu öldürüldü.

    Filipinler lideri Rodrigo Duterte
    © REUTERS / Ezra Acayan
    Filipinler lideri Duterte ülkesini UCM'den çekiyor
    Resmi rakamlar 'yasal' operasyonlarda ölenlerinin sayısının 4500 olduğunu belirtirken, 77 sayfalık bir Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) raporuna göre ölü sayısı 8.000'den fazla. Bazı insan hakları gruplarına göre ise bu sayı 12.000.

    Duterte'nin sözlerinin ardından Filipinli liderin UCM'de yargılanması çağrıları da dinmedi. Duterte'nin aleyhinde Lahey'deki mahkemeye 2 adet şikayet daha yapıldığı belirtildi.

    Şubat ayında UCM ülkedeki uyuşturucu karşıtı operasyonlarda insanlığa karşı suç işlenip işlenmediğine yönelik 'ön inceleme' başlatmıştı. Bunun üzerine Duterte, Filipinler'i  UCM'nin kuruluş belgesi Roma Statüsü'nden çekeceğini duyurmuştu.

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    Etiketler:
    Yargısız infaz, Uyuşturucu ile mücadele, UCM, Harry Roque, Rodrigo Duterte, Filipinler
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