Filipinler lideri Duterte'den itiraf: Tek günahım yargısız infazlar

Kadınlara yönelik ayrımcı konuşmalar ve uzlaşamadığı yetkililer hatta devlet başkanlarına ettiği küfürlerle tanınan ve ülkedeki uyuşturucu ile mücadele operayonlarında binlerce kişinin yargısız infazla öldürülmesiyle suçlanan Duterte ilk kez resmen yargısız infazları kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı saryında hükümet görevlilerine yönelik bir konuşamsı sırasında Duterte orduya liderliğinden memnun değillerse kendisini görevden almaları konusunda meydan okuyarak "Orduya dedim ki 'benim suçum ne?' Tek bir peso bile çaldım mı? Tek günahım yargısız infazlar" dedi
While addressing a crowd on Thursday at the Malacañang presidential palace in Manila, Philippines, President Duterte said:— TicToc by Bloomberg (@tictoc) September 28, 2018
"My only sin is the extrajudicial killings" pic.twitter.com/ebQEKohECj
Daha önceki konuşmalarında görev sırasında adam öldüren polisleri koruyacağı sözünü veren Duterte ülkede hükümet destekli gerçekleştiği öne sürülen yargısız infazları hep reddetmişti.
Filipinler lideri "Sona ermeyecek. Daha önce de söylediğim gibi ben bu işe ömrümü ve devlet başkanlığımı koydum" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ: ŞAKA YAPTI, CİDDİYE ALMAYIN
Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Harry Roque, Duterte'nin 'şaka yaptığını' ve sözlerinin 'ciddiye alınmaması' gerektiğini savundu. İnsan hakları örgütlerine göre çoğu küçük çaplı satıcı ve kullanıcı olan binlerce kişi hükümet destekli operasyonlarda yargısız infazlar sonucu öldürüldü.
Duterte'nin sözlerinin ardından Filipinli liderin UCM'de yargılanması çağrıları da dinmedi. Duterte'nin aleyhinde Lahey'deki mahkemeye 2 adet şikayet daha yapıldığı belirtildi.
Şubat ayında UCM ülkedeki uyuşturucu karşıtı operasyonlarda insanlığa karşı suç işlenip işlenmediğine yönelik 'ön inceleme' başlatmıştı. Bunun üzerine Duterte, Filipinler'i UCM'nin kuruluş belgesi Roma Statüsü'nden çekeceğini duyurmuştu.
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