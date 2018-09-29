Azerbaycan, uluslararası toplumu Ermenistan'a baskı yapmaya çağırdı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki durumu BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına uygun hale getirmeye başlaması için uluslararası toplumu Erivan'a baskı uygulama çağrısı yaptı.

BM Genel Kurulu'nda konuşan Mamedyarov, "Uluslararası toplumu Ermenistan'a uluslararası hukuka tamamen uyması ve Dağlık Karabağ'da çözüm için BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararları derhal uygulamaya başlaması için sinyal göndermeye ve baskı yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Ermenistan halkına ülkeyi ekonomik açıdan kalkındırma sözü veren yeni Erivan yönetiminin barış, iyi komşuluk ilişkileri ve komşuların egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı olmadan kalkınmanın imkansız olduğunu anlaması gerektiğini kaydeden Mamedyarov, "Eğer yeni Ermeni yönetimi kendini demokratik olarak niteliyorsa, o halde hukukun üstünlüğüne ve demokratik değerlere uygun hareket etmeli" diye konuştu.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.