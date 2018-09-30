Kuzey Kore, ABD’yle ortak yayınlanan bildiriyi hayata geçirmeye kararlı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Pyongyang'ın Singapur’daki zirvede ABD’yle yapılan ortak açıklamayı hayata geçirmeye kararlı olduğunu belirtti.

© REUTERS / Eduardo Munoz Kuzey Kore: Muhatabımız ABD değil de Güney Kore olsaydı bu süreç tıkanmazdı

Lee Yong Ho, Kore Yarımadası'ndaki barış ve güvenliğin anahtarının, geçtiğimiz haziran ayında Singapur'da gerçekleşen tarihi zirvede kabul edilen Kuzey Kore ve ABD'nin ortak bildirisinin tam olarak uygulanması olduğunu kaydetti.

ABD ve Kuzey Kore'nin ortak bildirisinin Kore Yarımadası'nın tüm sorunlarının çözümüne dönük bütün konuları içerdiğini belirten Ri Yong Ho, bu anlaşmanın uygulanmasının Kore yarımadasının tamamıyla nükleer silahlardan arınmasına yol açacağından emin olduğunu söyledi.

Ri Yong Ho ayrıca, Kuzey Kore makamlarının ABD-Kuzey Kore ortak bildirisinin yerine getirilmesi taahhüdüne sonuna kadar bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.