Kim, Papa'yı Kuzey Kore'ye davet etti

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’i başkent Pyongyang’a davet ettiğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı konutu Mavi Saray’dan yapılan açıklamaya göre geçen ay Güney Kore lideri Moon Jae-in’i ülkesinde ağırlayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’i de ülkeye davet etme niyetini dile getirdi.

Moon’un bu talebi gelecek hafta Avrupa ziyaretinde Papa’ya bizzat ileteceği belirtildi.

#NorthKorea leader Kim Jong-un wants to invite Pope Francis @Pontifex to Pyongyang, says a South Korean presidential spokesman. (Source: @YonhapNews) pic.twitter.com/Bj0AqEdkMM — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) 9 Ekim 2018

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