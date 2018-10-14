Nepal'de 'porno yasağını' ihlal edenlere 1 yıl hapis

Pornografik internet sitelerinin kapatılması kararı, hükümetin bu yıl çıkardığı "internette pornografik içeriklerin yayınlanması yasağı kanunu" çerçevesinde alındı.
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Nepal Telekom Kurumu yetkilisi Min Prasad Aryal, bunun daha başlangıç olduğunu belirterek, yasağa uymayanların 4 bin 200 dolar para cezası alabileceğini ve lisanslarının iptal edilebileceğini söyledi.
HAPİS YAPTIRIMI
Kanuna göre, yasağı ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası da verilebiliyor.
Nepal hükümeti, 2011 yılında da benzer bir yasak getirmiş ancak bu kadar ciddi cezaları uygulamaya koymamıştı.
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