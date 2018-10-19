Hindistan'da tren halkı ezdi: En az 50 ölü

Hindistan’nın Pencap eyaletinin başkenti Amritsar'da meydana gelen kazada, ‘Dussehra’ festivalini izlemek için toplanan kalabalığın arasına giren trenin sayıları 50’den fazla olduğu tahmin edilen bulan kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Ölü ve yaralı sayıları hakkında net bir açıklama yapılmazken, kurtarma operasyonuna devam edildiği aktarıldı.

#AmritsarTrainTragedy: Atleast 50 people feared dead after speeding train mowed down the people who were standing on Railway Tracks to watch burning of Ravaan statue in #Amritsar. This is totally negligence of authorities! Why were they allowed to stand at danger zone!!! pic.twitter.com/W6ZD2iLBfz — Irony Of India (@IronyOfIndia_) October 19, 2018

​İtfaiye ve ambulanslar olay verine vardığında, bölgede bulunan kolluk kuvvetleri, yaralıları enkazdan çıkarma ve enkaz kaldırma işlemlerine başladığı belirtildi.

Olay anında bölgede bulunan sosyal medya kullanıcıları, olayın meydana geldiği bölgeden video paylaşımında bulundu.

Amritsar train accident video pic.twitter.com/hb9Q3f9qL6 — Satinder pal singh (@SATINDER_13) October 19, 2018

​The Economy Times'ın haberine göre, kazanın, yerel halkın her sonbaharda coşkuyla kutladığı popüler Hindu bayramı Dussehra çerçevesinde geleneksel olarak yapılan heykel yakma ritüelini gerçekleştirdiği sırada yaşandığını aktardı.

© Fotoğraf : Pixabay Hindistan'da domuz gribi: 12 günde 56 ölü

Pencap eyaletinin siyasi lideri Amarinder Singh yaptığı açıklamada, elinden geldiğince çabuk bir şekilde eyaletin başkentine doğru yardım ve kurtarma operasyonlarını denetmelek için yola çıkacağını belirtti.

Amarinder Singh, "Yaralılara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Bölgedeki yetkililere, yaralılara en iyi tedaviyi sağlamak için her yolu denemeleri direktifini verdim" dedi.