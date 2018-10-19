Hindistan'da tren halkı ezdi: En az 50 ölü

Ölü ve yaralı sayıları hakkında net bir açıklama yapılmazken, kurtarma operasyonuna devam edildiği aktarıldı.
#AmritsarTrainTragedy: Atleast 50 people feared dead after speeding train mowed down the people who were standing on Railway Tracks to watch burning of Ravaan statue in #Amritsar. This is totally negligence of authorities! Why were they allowed to stand at danger zone!!! pic.twitter.com/W6ZD2iLBfz— Irony Of India (@IronyOfIndia_) October 19, 2018
İtfaiye ve ambulanslar olay verine vardığında, bölgede bulunan kolluk kuvvetleri, yaralıları enkazdan çıkarma ve enkaz kaldırma işlemlerine başladığı belirtildi.
Olay anında bölgede bulunan sosyal medya kullanıcıları, olayın meydana geldiği bölgeden video paylaşımında bulundu.
Amritsar train accident video pic.twitter.com/hb9Q3f9qL6— Satinder pal singh (@SATINDER_13) October 19, 2018
The Economy Times'ın haberine göre, kazanın, yerel halkın her sonbaharda coşkuyla kutladığı popüler Hindu bayramı Dussehra çerçevesinde geleneksel olarak yapılan heykel yakma ritüelini gerçekleştirdiği sırada yaşandığını aktardı.
Pencap eyaletinin siyasi lideri Amarinder Singh yaptığı açıklamada, elinden geldiğince çabuk bir şekilde eyaletin başkentine doğru yardım ve kurtarma operasyonlarını denetmelek için yola çıkacağını belirtti.
Amarinder Singh, "Yaralılara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Bölgedeki yetkililere, yaralılara en iyi tedaviyi sağlamak için her yolu denemeleri direktifini verdim" dedi.
We will do everything possible to assist the injured. Have directed the district administration to leave no stone unturned to ensure the best possible treatment for them. pic.twitter.com/90ddA1XeZQ— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 19, 2018
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