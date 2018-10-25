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    Cathay Pacific Havayolları

    Havacılık sektöründe yaşanan en büyük siber saldırı: 9.4 milyon yolcuya ait bilgiler çalındı

    © AFP 2018 / Anthony Wallace
    Asya & Pasifik
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    Hava yolu şirketi Cathay Pacific, hacklendiğini ve 9.4 milyon müşterisine ait bilgilerin çalındığını duyurdu.

    British Airways
    © Fotoğraf : Twitter
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    Hong Kong merkezli Cathay Pacific Havayolları firması, sayıları 9.4 milyonu bulan müşterisinin kişisel bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından çalındığını açıkladı.

    Olay sonrasında hisselerinde sert düşüş yaşayan Cathay Pacific Havayolları'nın yaklaşık 201 milyon dolar (yaklaşık olarak 1 milyar 137 milyon TL) değer kaybı yaşadığı belirtildi. Ayrıca, bu kaybın sektörde son 2 yıl içerisinde yaşanan en yüksek değer kaybı olduğu aktarıldı.

    BİLGİLERİN ÇALINDIĞI 7 AY SONRA FARK EDİLDİ

    Firmadan yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının müşteri bilgilerine izinsiz erişiminden yaklaşık 7 ay sonra fark edildiği paylaşılırken, müşterilere ait pasaport, adres ve e-posta bilgilerinin açığa çıkarıldığı ancak müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kullanılıp kullanılmadığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığını söylendi.

    Öte yandan açıklamada, bilgisayar korsanları tarafından çalınan bilgilerin uçuş güvenliğini açısında bir sorun yaratmadığı belirtildi.

    'HAVACILIK TARİHİNİN EN GENİŞ KAPSAMLI VERİ HIRSIZLIĞI'

    Malezya'da havacılık sektörüne danışmanlık hizmeti veren Endau Analiz firmasının kurucusu Shukor Yusof, yaşanan olayın kendileri için şok edici olduğunu belirterek, "Bu olay büyük ihtimalle havacılık sektöründe yaşanan en geniş kapsamlı veri hırsızlığı vakası" yorumunda bulundu.

    Singapur Havayolları
    © REUTERS / Edgar Su
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    Cathay Pacific Havayolları'nın merkezinin bulunduğu Hong Kong'un nüfusundan daha fazla kişiyi etkilediği belirtilen siber saldırının firmaya olan etkisinin, bu sene içerisinde benzer saldırılarla uğrayan İngiliz British Airways Plc ve ABD'li Delta Havayolları'ndan kat ve kat daha büyük etkileri olduğu belirtiliyor.

    Firmalara ait finansal kayıtların ve müşteri bilgilerinin çalındığı siber saldırıların ardından birçok havayolu firması, siber güvenlikleri için harcadıkları yatırımları arttırma kararı almıştı.

    'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

    Emirates’ inaugural A380 flight to Dallas Fort/Worth International Airport touches down at Dallas-Fort Worth International Airport in Texas. (File)
    © AP Photo / Brandon Wade
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    Bocom International Holdings'de analist olarak görev yapan Geoffrey Cheng yaşanan olay hakkında yaptığı açıklamada, "Bu noktada, Cathay Pacific'in bu tür bir ihlal için hükümet yetkilileri tarafından dayatılan para cezalarına karşı karşıya kalacağının kesin olmadığına inanıyoruz, ancak bir süre boyunca firmanın hisse fiyatlarında düşüş eğilimi bekliyoruz " ifadelerini kullandı.

    "Yaşanan olay nedeniyle veri güvenliği ile ilgili yolcularımızın yaşadığı endişeden ötürü çok üzgünüz" diyen Cathay Pacific CEO'su Rupert Hogg, firmanın internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Yolcularımızın kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilgileri sağlıyoruz ve birçok işletişim kanalını kullanarak bu siber saldırıdan etkilenen yolcularımızla temas halinde olduğumuz bir süreç yürütüyoruz" dedi.

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    Etiketler:
    Cathay Pacific Havayalları hacklendi, ABD'li Delta Havayolları, Cathay Pacific Havayolları, British Airways, Endau Analiz firmasının kurucu Shukor Yusof, Cathay Pacific CEO'su Rupert Hogg, Hong Kong, Çin
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