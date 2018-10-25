Havacılık sektöründe yaşanan en büyük siber saldırı: 9.4 milyon yolcuya ait bilgiler çalındı

Olay sonrasında hisselerinde sert düşüş yaşayan Cathay Pacific Havayolları'nın yaklaşık 201 milyon dolar (yaklaşık olarak 1 milyar 137 milyon TL) değer kaybı yaşadığı belirtildi. Ayrıca, bu kaybın sektörde son 2 yıl içerisinde yaşanan en yüksek değer kaybı olduğu aktarıldı.
We have discovered unauthorised access to some of our passenger data. For Data Security Event support, please DM @cxinfosec for assistance.— Cathay Pacific (@cathaypacific) October 24, 2018
BİLGİLERİN ÇALINDIĞI 7 AY SONRA FARK EDİLDİ
Firmadan yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının müşteri bilgilerine izinsiz erişiminden yaklaşık 7 ay sonra fark edildiği paylaşılırken, müşterilere ait pasaport, adres ve e-posta bilgilerinin açığa çıkarıldığı ancak müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kullanılıp kullanılmadığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığını söylendi.
Öte yandan açıklamada, bilgisayar korsanları tarafından çalınan bilgilerin uçuş güvenliğini açısında bir sorun yaratmadığı belirtildi.
'HAVACILIK TARİHİNİN EN GENİŞ KAPSAMLI VERİ HIRSIZLIĞI'
Malezya'da havacılık sektörüne danışmanlık hizmeti veren Endau Analiz firmasının kurucusu Shukor Yusof, yaşanan olayın kendileri için şok edici olduğunu belirterek, "Bu olay büyük ihtimalle havacılık sektöründe yaşanan en geniş kapsamlı veri hırsızlığı vakası" yorumunda bulundu.
Firmalara ait finansal kayıtların ve müşteri bilgilerinin çalındığı siber saldırıların ardından birçok havayolu firması, siber güvenlikleri için harcadıkları yatırımları arttırma kararı almıştı.
'ÇOK ÜZGÜNÜZ'
"Yaşanan olay nedeniyle veri güvenliği ile ilgili yolcularımızın yaşadığı endişeden ötürü çok üzgünüz" diyen Cathay Pacific CEO'su Rupert Hogg, firmanın internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Yolcularımızın kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilgileri sağlıyoruz ve birçok işletişim kanalını kullanarak bu siber saldırıdan etkilenen yolcularımızla temas halinde olduğumuz bir süreç yürütüyoruz" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)