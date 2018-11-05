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18:30 05 Kasım 2018
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    Haruki Murakami

    Japonya'da 37 yıl sonra ilk defa basına konuşan Murakami, kişisel arşivini üniversiteye bağışladı

    © AFP 2018 /
    Asya & Pasifik
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    Dünyaca ünlü Japon romancı Haruki Murakami, kişisel arşivini mezunu olduğu Waseda Üniversitesine bağışladı.

    Aum Şinrikyo (Yüce Gerçek) tarikatı
    © REUTERS / Eriko Sugita
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    Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Murakami, 37 yıl sonra ilk defa düzenlediği basın toplantısında, el yazmaları, çalışma notları, mektupları ve 10 bin parçalık plak koleksiyonundan oluşan kişisel arşivini üniversiteye bağışladığını açıkladı.

    Üniversitenin arşiv için kampüs içinde Murakami hayranlarının ve araştırmacıların kullanabileceği kütüphaneye bağlı özel bir mekan oluşturacağı belirtildi.

    Mekanda Murakami'nin çalışma odasına benzer bir okuma köşesinin yapılması ve plakların dinlenebilmesi için müzik sistemi konulmasının planlandığı ifade edildi.

    'FAYDALI OLABİLİRSE ÇOK MUTLU OLURUM'

    Üniversitede öğrenciyken derslere girmektense kütüphanede oturup eski kitapları okumayı tercih ettiğini dile getiren Murakami, "Bu deneyim benim yazarlık hayatımı belirledi. Bu mekan benim eserlerim üzerine çalışma yapmak isteyen Japon ve yabancı araştırmacılara faydalı olabilirse çok mutlu olurum. Buranın yalnızca benim eserlerim üzerine değil, kültürler arasında bir diyaloğa vesile olmasını umuyorum " dedi.

    Nobel Prize medal
    © AP Photo / Fernando Vergara, FILE
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    Kariyerinde çevirmenlik de yapan ve çağdaş Amerikan edebiyatının klasiklerinden Raymond Chandler'in "Uzun Veda" ve J.D. Salinger'in "Çavdar Tarlasındaki Çocuklar" romanlarını Japoncaya tercüme eden Murakami, "Diller arasındaki etkileşimler benim yazar olarak gelişimimi sağladı. Eğer yalnızca Japon edebiyatıyla sınırlı kalsaydım bu beni boğardı." ifadelerini kullandı.

    PLAK KOLEKSİYONU DA ARŞİVİN ASLİ UNSURLARINDAN

    Murakami, plak koleksiyonunun da kendisi için çok değerli olduğunu, müziğin yazı dünyasını derinden etkilediğini, dolayısıyla plak koleksiyonun da arşivin asli bir unsuru olarak görülmesini dilediğini söyledi.

    İl romanı "Rüzgarın Şarkısını Dinle"yi 1979 yılında yayımlayan Murakami, 1987 yılında yayımlanan ve adını İngiliz müzik grubu Beatles'in bir şarkısından alan 'Norwegian Wood' romanıyla ulusal ve uluslararası şöhrete kavuştu. 2006 Franz Kafka ve 2016'da Hans Christian Andersen adına verilen uluslararası edebiyat ödüllerini kazanan 69 yaşındaki yazarın adı Nobel Edebiyat Ödülü için de sıkça anılıyor.

    Etiketler:
    arşiv, bağış, basın toplantısı, Kyodo Haber Ajansı, Haruki Murakami, Japonya
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